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BBB 22

Eli quer ganhar o Anjo para tirar Scooby, Douglas e Paulo do VIP

Brother se incomoda e diz que eles não ajudam em nada. "A gente tem que começar a dificultar a vida desses caras, mano", disse
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Março de 2022 às 09:09

Eliezer em momento do BBB 22
Eliezer em momento do BBB 22 Crédito: 7.mar.2022/Globoplay
Eliezer está incomodado com os meninos do Big Brother Brasil 22 (Globo) que, segundo ele, estão há dois meses no VIP e na "mamata". Segundo Eli, caso pegue o Anjo na prova marcada para este sábado (19), dará o Monstro para os meninos e os tirará do VIP para mandá-los direto para a Xepa.
"Essa compra tem que ser boa. Pois, se eu pego o Anjo, acabo com... Ah, vocês vão ver. A gente tem que começar a dificultar a vida desses caras, mano", disse ele.
"Nossa, estou doido para ver a cara deles. Quero deixar eles com raiva", emendou Eli. Na sequência, ele também reclamou da acomodação de alguns do "grupo Disney", como são chamados.
"Dois meses na mamata. A única vez que eu vi o P.A fazendo alguma coisa nessa casa foi no Dia das Mulheres porque foi combinado. A única vez. O D.G cozinha. O Pedro...", disse.
Por outro lado, Natália opinou que imagina que o vencedor do programa será mesmo um homem do grupo Camarote. "É a impressão que a gente tem no jogo. Mas estamos aqui para isso", disse.

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