Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Anitta troca evento de Kim Kardashian por festa de Carla Perez: 'Gratidão'

Cantora recordou amizade com a brasileira após questionamento de fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Março de 2022 às 12:08

A cantora Anitta se apresenta em seu bloco de carnaval na avenida Pedro Álvares Cabral, no parque Ibirapuera, em São Paulo, em 2020
Anitta troca evento de Kim Kardashian por festa de Carla Perez Crédito: Eduardo Knapp/Folhapress
Anitta, 28, usou suas redes sociais na noite desta sexta-feira (18) para explicar por que recusou o convite para um evento de Kim Kardashian, 41, para manter sua participação no Carnaval de Carla Perez, 44. "Respeito e gratidão", resumiu a cantora.
"Existe uma coisa chamada palavra e eu tenho muita. Xanddy e Carla são meus amigos e me apoiaram quando decidi ter meu primeiro trio em Salvador, mesmo quando muita gente ainda era contra", afirmou Anitta no Twitter.
A resposta veio após o questionamento de alguns fãs, que se mostraram indignados com escolha da cantora diante dos dois eventos que acontecem neste sábado (19). Além de Anitta, o Carnaval de Carla Perez, que acontece em Orlando, nos EUA, terá também Harmonia do Samba, Saulo e Péricles.
"Amores, entendo a posição de vocês que estão bombardeando o Twitter com esse assunto", afirmou Anitta, que disse ter recebido o convite de Kim Kardashian há alguns dias, quando já tinha fechado participação no evento promovido por Carla Perez.
"O universo sempre manda de volta as oportunidades pra gente desde que a gente saiba agir com respeito e gratidão. Acredito que o importante na vida é ter palavra e não esquecer de quem esteve em nossos lado em momentos delicados", completou.
Além da agenda cheia, Anitta também bateu seu recorde pessoal nesta sexta-feira após a música "Envolver" de ultrapassar os 2 milhões de streams no Spotify, fazendo a cantora entrar para a lista de 20 músicas mais ouvidas no mundo na plataforma.
Em 24 horas, a canção foi a que mais cresceu dentro do Top 30, subindo quatro posições em relação ao dia anterior, e alcançando a 17ª posição. A música superou o pico de "Vai, Malandra" (2017), que chegou ao 18º lugar na parada mundial do Spotify.

Veja Também

Laís fala em curtir a 'última festa' e pede imunidade a brothers

Eli quer ganhar o Anjo para tirar Scooby, Douglas e Paulo do VIP

Cher oferece a própria casa para abrigar refugiados ucranianos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

anitta Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa
Imagem de destaque
Herança sem planejamento pode virar dor de cabeça para famílias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados