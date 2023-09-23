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Desabafo

Ele foi péssimo para a minha mãe, diz Cleo Pires sobre Fábio Júnior

Filha de Gloria Pires com o cantor, ela conta que chegou a 'pegar pavor' do pai quando era criança: 'Isso pode acontecer'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 11:17

Depois de crescida, Cleo, 40, passou anos sem falar com o pai biológico, Fábio Jr. A relação entre os dois, segundo ela, também praticamente não existia quando ela criança, já que o cantor se separou de sua mãe, Glória Pires, quando ela tinha um ano. "Não tenho nenhuma memória", contou ela a Luana Piovani, na segunda temporada do programa Luana é de Lua (E! Enterteiment).
Gloria Pires e Cleo: filha reclamou do tratamento que Fábio Jr. dava para mãe
Gloria Pires e Cleo: filha reclamou do tratamento que Fábio Jr. dava para mãe Crédito: @gpiresoficial no Instagram
Além de enfatizar a falta da figura paterna ("Ele não era muito presente"), a atriz contou que sempre teve um bom relacionamento com os outros namorados da mãe, foi ela quem, inclusive, incentivou Glória a se relacionar com Orlando Morais, a quem chama de pai.
Na conversa, Cleo contou que o que vive agora, "isso de ver o meu marido ser melhor amigo da ex-mulher dele, mãe do filho dele...", é uma grande e positiva novidade: em sua casa as coisas foram bem diferentes.
"Quando eu entendi que o meu pai tinha sido péssimo para minha mãe, e eram outros tempos, eu peguei pavor dele. Isso pode acontecer também". Gloria e Fábio se conheceram em 1979, durante as gravações da novela Cabocla. Cleo nasceu três anos depois, e é a única filha do casal.

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