'Ele está certo', diz Clooney após Pitt chamá-lo de homem mais bonito do mundo

Brad Pitt disse que considera George Clooney o homem mais bonito Crédito: FramePhoto/Folhapress

Depois de Brad Pitt revelar que considera George Clooney o homem mais bonito do mundo na atualidade, o ator resolveu comentar a situação e não discordou do amigo de longa data.

Durante uma entrevista ao programa CBS This Morning, ele foi questionado sobre a fala de Pitt e logo respondeu: "Ele está certo sobre isso. Vamos ser honestos, ele está certo".

Em seguida, Clooney brincou sobre o comentário. "Eu acho que a verdade é que, na primeira vez que ele respondeu, ele disse ele mesmo. Então falaram ‘talvez não diga isso, vamos fazer outra vez’".

Pitt chamou o ator de homem mais bonito do mundo durante uma entrevista à Vogue. "Se eu fosse citar alguém do presente, teria que ser aquele filho da p... do George Clooney. Por que não? Estou sempre acabando com ele, e ele me zoando. Mas desta vez vou aliviar para ele, só desta vez", brincou.