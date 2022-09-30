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'Ele está certo', diz Clooney após Pitt chamá-lo de homem mais bonito do mundo

Ator brincou sobre a situação e disse que o amigo só falou seu nome porque não podia falar de si mesmo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 07:52

Brad Pitt disse que considera George Clooney o homem mais bonito
Brad Pitt disse que considera George Clooney o homem mais bonito Crédito: FramePhoto/Folhapress
Depois de Brad Pitt revelar que considera George Clooney o homem mais bonito do mundo na atualidade, o ator resolveu comentar a situação e não discordou do amigo de longa data.
Durante uma entrevista ao programa CBS This Morning, ele foi questionado sobre a fala de Pitt e logo respondeu: "Ele está certo sobre isso. Vamos ser honestos, ele está certo".
Em seguida, Clooney brincou sobre o comentário. "Eu acho que a verdade é que, na primeira vez que ele respondeu, ele disse ele mesmo. Então falaram ‘talvez não diga isso, vamos fazer outra vez’".
Pitt chamou o ator de homem mais bonito do mundo durante uma entrevista à Vogue. "Se eu fosse citar alguém do presente, teria que ser aquele filho da p... do George Clooney. Por que não? Estou sempre acabando com ele, e ele me zoando. Mas desta vez vou aliviar para ele, só desta vez", brincou.
Os astros do cinema são amigos e já contracenaram juntos em alguns filmes, incluindo Onze Homens e um Segredo (2001) e Queime Depois de Ler (2008). Eles estrelarão outro longa juntos em breve, mas os detalhes sobre a trama ainda não foram revelados.

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