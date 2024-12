Ed Motta grita e xinga roadie durante show: 'Sai de perto!'

O cantor e compositor Ed Motta foi uma das atrações do Rock The Mountain, festival que ocorreu neste fim de semana em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Motta se apresentou em um dos palcos alternativos do evento, no final da tarde deste domingo, 17.



Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra que Motta, durante o show, se desentende com um roadie, profissional que trabalha junto a artistas e bandas para dar suporte técnico antes, durante e depois da apresentação.