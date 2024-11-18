Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  Nova vocalista do Linkin Park pega calcinha jogada no palco e reação viraliza
Famosos

Nova vocalista do Linkin Park pega calcinha jogada no palco e reação viraliza

Emily Armstrong interagia com o público durante o segundo show da banda no Brasil quando a cena foi registrada
Agência Estado

Publicado em 18 de Novembro de 2024 às 09:34

A vocalista do Linkin Park Emily Armstrong Crédito: Bruno Santos/Folhapress
Emily Armstrong, nova vocalista do Linkin Park, ficou surpresa ao se deparar com uma calcinha que foi jogada no palco por fãs brasileiros. O momento aconteceu no último show da turnê From Zero World Tour no País, no sábado, 16, no Allianz Park, em São Paulo. A reação da artista viralizou nas redes sociais.
Em uma pausa entre as músicas, o covocalista Mike Shinoda conversava com o público e Emily também interagia com a plateia, pegando os objetos que estavam no chão.
No vídeo, publicado por uma fã no X (antigo Twitter), é possível ver que ela pega um óculos escuro que foi jogado no palco e coloca no rosto. Em seguida, uma calcinha é arremessada. Emily pega a peça íntima, e ao perceber do que se trata, larga no chão imediatamente.
No show do Linkin Park realizado na sexta-feira, 15, outra cena inusitada divertiu o público. Uma fã jogou um sutiã no palco, na direção de Emily, mas acabou acertando o DJ Joe Hahn, que pegou a peça e a pendurou no microfone diante dele.
O show deste fim de semana em São Paulo marcou o retorno da banda ao País. E ela volta em 2025, com turnê mundial e mais quatro shows no Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos São Paulo Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados