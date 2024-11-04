Oasis divulga anúncio de shows no Brasil e deixa fãs eufóricos Crédito: Reprodução/Instagram/@oasis

A banda britânica Oasis fez uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (4) indicando que anunciará a passagem da turnê "Oasis Live '25" pelo Brasil e pela América Latina na próxima terça-feira (5), às 11h. O anúncio deixou os fãs de Noel e Liam Gallagher eufóricos.

O perfil oficial do grupo publicou uma foto da estação de metrô da Sé, em São Paulo, com vários painéis que exibem pedidos de fãs para que a banda venha ao Brasil na turnê. Em grandes painéis, a frase enigmática "Cuidado com o que você deseja" indica que os pedidos deverão ser atendidos.

A banda também colocou anúncios em cidades do Chile e da Argentina. Em uma delas, a data de terça (5) às 11h foi divulgada.

Também nas redes sociais, internautas expressaram animação com os anúncios. "Nunca estive tão feliz", comentou um perfil no Instagram. "Oasis agora tem que fazer uma apresentação surpresa de graça na Sé", brincou outra. "Se me contassem há um ano que eu veria Oasis divulgando o show no Brasil pela estação da Sé... eu não acreditaria", disse mais uma.