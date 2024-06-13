Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'É claro que as gays pagodeiras existem', diz Gloria Groove sobre críticas a novo álbum
Música

'É claro que as gays pagodeiras existem', diz Gloria Groove sobre críticas a novo álbum

Com 'Serenata da GG', drag queen gerou discussões sobre querer agradar público hétero
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 08:33

Gloria Groove faz show gratuito na Paulista
Gloria Groove Crédito: Instagram/@gloriagroove
Após lançar "Serenata da GG", álbum de pagode, Gloria Groove recebeu uma chuva de elogios e milhares de streamings nas diferentes plataformas de áudio e vídeo. Mas, também teve que enfrentar as críticas à sua entrada no gênero, que não é tradicionalmente representativo entre a comunidade LGBTQIA+. Internautas acusaram a drag queen de querer somente alcançar o público heterossexual.
"É claro que as gays pagodeiras existem", disse Gloria, ao ser perguntada sobre as críticas, em papo com a imprensa. A drag queen ainda disse que gosta de quebrar paradigmas e gerar discussões com sua música: "Fico muito feliz de ver que consigo quebrar preconceitos, debater pautas, e facilitar a existência do outro, como ver relatos de que um pai homofóbico mudou por minha causa".
Gloria ainda citou Ludmilla, que é mulher lésbica, cantora de pagode e mobiliza diversos casais LGBTQIA+ para seus shows, como inspiração: "A Lud fez muito isso com o 'Numanice', de dar a liberdade de curtir o gênero sendo você mesmo, e até levar sua namorada".
A cantora também lembrou que cresceu em família de sambistas (sua mãe, Gina Garcia, foi backing vocal do grupo 'Raça Negra' por quase 30 anos) e que a entrada no pagode é, na verdade, um resgate de suas origens. " Queria retomar a minha essência. Retomar o Danielzinho do Raul Gil", disse ela, que já participou do programa de calouros do apresentador, aos 11 anos.
A primeira parte do álbum "Serenata da GG" tem participações especiais de Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Belo e sua mãe, Gina Garcia, enquanto o segundo volume, que será lançado em breve, contará com Thiaguinho, Mumuzinho, Menos é Mais, Sampa Crew e Ana Carolina.
Gravada no Rio de Janeiro, a coletânea traz músicas inéditas, covers e regravações de canções de Gloria em versões de pagode.

Veja Também

'Não crio tanta expectativa sobre o parto', diz Iza, grávida de cinco meses

Em evento, Rihanna fala sobre um novo álbum e que pretende ter mais filhos

Wanessa Camargo diz que bulimia a afeta até hoje

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Pagode
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados