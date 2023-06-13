Dudu Camargo se pronuncia após demissão do SBT: "O preconceituoso julga sem conhecer"

Dudu Camargo Crédito: Reprodução @duducamargo

Após ser demitido do SBT, canal onde apresentou o Primeiro Impacto por quase sete anos, o apresentador Dudu Camargo, 25, resolveu se pronunciar ao alterar os dizeres de sua biografia no Instagram.

Ele postou um trecho bíblico em que afirma: "O preconceituoso julga sem conhecer. Já o sábio procura entender. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, odiou a mim". Procurado, não respondeu à reportagem.

O motivo do desligamento segue como segredo na emissora de Silvio Santos. Procurada, a assessoria afirma que não comenta assuntos internos, apesar dos rumores de que Dudu teria cometido atos de indisciplina.

Afastado desde abril para cumprir férias vencidas, Camargo começou no SBT como protegido de Silvio. Nos últimos meses, porém, o apresentador vinha se envolvendo numa série de polêmicas pessoais que desgastaram sua imagem dentro e fora da emissora.