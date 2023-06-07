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Dudu Camargo é demitido do SBT após 15 anos

O apresentador estava afastado da emissora há mais de 40 dias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 14:59

Silvio Santos recebe Dudu Camargo; no
Silvio Santos recebe Dudu Camargo; no "Jogo das 3 Pistas, em 2017 Crédito: Divulgação/Folhapress
O apresentador Dudu Camargo foi demitido do SBT, apurou o UOL. Felipe Malta, que já estava no lugar de Dudu, segue à frente do Primeiro Impacto como titular da vaga.
Dudu estava afastado da emissora há mais de 40 dias. Em contato com a reportagem, a assessoria do SBT confirmou a saída do apresentador.
A demissão de Dudu Camargo do SBT reverberou de imediato no departamento de jornalismo da emissora, segundo Fefito, colunista do UOL.
Isso porque o apresentador não contava com a simpatia de boa parte da redação. Nos bastidores, o clima é de alívio.
O apresentador sempre teve sua presença à frente do Primeiro Impacto questionada pelo fato de não ser jornalista e por vezes se envolver em controvérsias.
Dudu Camargo entrou na emissora em 2008 em um papel na novela "Revelação", e estava no Primeiro Impacto desde 2016, passando por programas como Fofocalizando e SBT Notícias.
POLÊMICAS
Ele ainda coleciona polêmicas na carreira. Dudu foi condenado a pagar R$ 30 mil a Simony como indenização por importunação sexual. A situação entre os dois começou no Carnaval de 2020, quando Dudu apalpou Simony ao vivo na RedeTV!.
As polêmicas nas quais Dudu se envolveu não são exatamente novidade. Algumas de suas sugestões para o programa chegaram a virar motivo de ironia nos bastidores, especialmente por ele não participar das reuniões de pauta e em alguns dias ter chegado atrasado, segundo Fefito.
Dudu ainda chegou a ter conflitos com Marcão do Povo, com quem dividia a atração, colocando os jornalistas no meio de uma guerra fria. Há dois anos, Dudu chegou a ser acusado de assédio por Simony durante uma cobertura de Carnaval.

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