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Aniversário

Dilsinho ganha festa surpresa com Jota Quest, Fátima Bernardes e Juliette

Cantor celebrou 30 anos em evento no Rio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 10:15

O cantor Dilsinho
O cantor Dilsinho Crédito: Instagram/@dilsinho
Muitos famosos marcaram presença numa festa surpresa para o cantor Dilsinho, que celebrou 30 anos em um evento na noite de terça-feira (5), no Rio.
Dentre eles, Jota Quest, que abriu as comemorações e surpreendeu Dilsinho com seu show, a apresentadora Fátima Bernardes, sua filha Bia Bonemer, que cantou com o pagodeiro, e a cantora Juliette.
Um dos momentos mais marcantes da noite foi quando a filha de Fátima subiu ao palco para cantar "Péssimo Negócio", hit que ela já havia cantado recentemente e o vídeo viralizou. Fátima era só sorrisos ao filmar a herdeira.
O cantor e compositor Dilsinho está no ranking das 100 músicas mais ouvidas da história do Spotify Brasil. Com as faixas "Baby Me Atende" em 4º lugar, "Sogra" em 73º e "Péssimo Negócio" em 95º, o artista aparece três vezes na seleção que considera desde a chegada do Spotify no Brasil, em 2014, até o dia 10 de junho de 2022, segundo dados do Spotify Charts e do site Kworb.
O ranking avalia apenas as audições das músicas por usuários do Brasil e não o total global de cada faixa. A música brasileira domina o ranking, com 94 faixas nacionais e apenas seis internacionais. Os cinco estilos mais presentes são o sertanejo, com 55 músicas, seguido pelo forró (14), pop (13), funk (8) e rap (7).

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