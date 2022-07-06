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Reality Show

Andréa é a 19ª eliminada do 'No Limite 2022'

Participante era a única mulher na reta final do programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 09:52

Andréa Nascimento foi a 19ª eliminada do 'No Limite 2022'
Andréa Nascimento foi a 19ª eliminada do 'No Limite 2022' Crédito: Globo/ Fábio Rocha
Andréa Nascimento foi a 19ª eliminada do No Limite nesta terça-feira, 5. A participante era a única representante feminina na reta final do reality show. A administradora não conseguiu ganhar a Prova de Imunidade e acabou levando a maioria dos votos no Portal da Eliminação. "Finalizei mostrando quem eu sou. Dei meu sangue, me entreguei por inteiro", disse. Antes da votação, ela até tentou retomar a aliança com Lucas como estratégia para não ser eliminada, mas a manobra não deu certo. Com isso, Clécio, Charles, Ipojucan, Lucas e Victor disputam a final do programa que ocorrerá nesta quinta-feira, dia 7.

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