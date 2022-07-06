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Televisão

Uma companhia para a família brasileira, diz Ivete Sangalo sobre seu programa na Globo

Cantora vai conquistando um lugar cativo na equipe das estrelas da emissora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 07:53

Ivete antecipa que quadros são inspirados em atrações comandadas por outros apresentadores
Ivete antecipa que quadros são inspirados em atrações comandadas por outros apresentadores Crédito: Divulgação/TV Globo
Alçada ao time de apresentadores da Globo desde que estreou 'The Masked Singer Brasil', em agosto de 2021, Ivete Sangalo, 50, vai conquistando um lugar cativo na equipe das estrelas da casa. Nesta terça-feira (5), ela gravou no Projac, no Rio, o primeiro episódio de 'Pipoca da Ivete', seu programa dominical. A estreia está marcada para o próximo dia 24 e prevê 11 episódios.
Ivete também concedeu uma entrevista para cerca de 25 jornalistas, respondendo a perguntas previamente selecionadas pela Globo. Pediram então para que ela definisse o programa. E Ivete: "Ele é uma síntese de tudo que eu sou", disse, recorrendo a termos como "alegre" e "divertida". A cantora está confiante. "O programa está fadado a sucesso, sem dúvida. Vai ser duradouro, uma companhia para as famílias brasileiras aos domingos".
A tarde começou com Ivete homenageando -ainda que entregando a idade, oh céus- de uma apresentadora que andava meio sumida. "Eu quero mandar um beijo especial a Mara Maravilha, que me recebeu no programa dela quando eu tinha 7 anos e me tratou com tanto carinho", anunciou. Os agradecimentos não pararam por aí.
Ela lembrou do tempo em que cobriu a licença-maternidade de Xuxa, quando a apresentadora se afastou, no nascimento de Sasha, em 1998. "A Xuxa Meneghel, que abriu as portas para que eu assumisse aquele programa gigante com a energia dela. E a Fausto Silva, que todas as vezes em que eu pisei no seu programa, falou que eu merecia ter um programa de televisão. Então, eu quero honrar isso aqui".
Ivete também foi perguntada sobre a presença, no programa, de seu filho Marcelo, 12, que vem se mostrando um exímio ritmista. "Ele vai participar, assim como todos os meus amigos". Por falar em participação, Diogo Nogueira gravou um duo com a cantora (e cada vez mais apresentadora), que errou por duas vezes a letra de 'Tá Escrito'.
'Pipoca da Ivete' terá quadros claramente inspirados nos programas de Silvio Santos e Luciano Huck, com provas em que os participantes testam sua capacidade de soletrar, entrevistas dentro de um carro e a reprodução de cenas clássicas de novelas, entre outras atrações.

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