Aeromoça brasileira entra na 24ª edição do Big Brother USA

A aeromoça e influenciadora brasileira Indy Santos, 31, entrou na 24ª temporada do Big Brother USA, que estreia nesta quarta-feira (6) na rede CBS, com exibição na plataforma de streaming Paramount+.
Indy será uma das 16 pessoas que vai disputar o prêmio de US$ 750 mil dólares (mais de R$ 4 milhões), mas não será a única estrangeira da temporada. O engenheiro de processamento químico nigeriano Marvin Achi, 28, também disputa o prêmio.
Os nomes dos participantes do reality foram anunciados nesta terça-feira (5) pela CBS. A média de idade dos confinados está mais velha que nos anos anteriores, com a maioria na faixa dos 30 anos. A designer de interiores Paloma Aguilar, 22, será a participante mais jovem, enquanto o operador de ônibus Terrance Higgins, 47, é a mais velha.
Nas redes sociais, Indy pediu torcida do público. "Muito obrigada a todos vocês, me mandem orações, me cubram de luz e eu vou representar nosso país e os latinos desse mundo inteiro", escreveu a brasileira.