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Despejado, Mário Gomes agradece apoio e pede doações

Após ser despejado da mansão que vivia com sua família na zona oeste do Rio de Janeiro, o ator pediu doações aos fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 16:43

Ator Mário Gomes foi despejado de sua residência no Rio de Janeiro
Ator Mário Gomes foi despejado de sua residência no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
Mário Gomes, 71, agradeceu o suporte que vem recebendo dos fãs para sobreviver, após ter sido despejado da mansão em que vivia com a família, na praia de Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro.
O ator divulgou um vídeo em que, com a voz embargada, expressa sua gratidão àqueles que o têm apoiado. "Estou aqui para agradecer, de coração, essa solidariedade que só o nosso povo tem. Esse povo maravilhoso, que é o povo brasileiro. Quero agradecer, do fundo do meu coração, o apoio que vocês vêm me dando", declarou ele, no feed de seu Instagram.
Gomes, que é candidato a vereador, afirmou estar emocionado com a generosidade de seus apoiadores e deu a entender que pretende recompensá-los com sua atuação na vida pública. "Me emociono de chorar muito, de correr muita lágrima, porque é muito bacana. Vocês podem contar comigo. Eu vou partir para dentro! Mas isso é outro problema."

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Ele pediu também a seus seguidores que continuem mandando doações e divulgando sua campanha. "Muito obrigado a todos! Quem puder ajudar, com [ao menos] 1 real ou apenas comentando, eu ficarei grato", disse na legenda do post, fornecendo sua chave-pix para os que quiserem doar.

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