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Música internacional

Demi Lovato e Leon Bridges estarão no festival The Town

Festival que acontece em setembro vai explorar a linguagem do jazz no palco do SP Square
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Abril de 2023 às 11:13

Demi Lovato e Leon Bridges estarão no festival The Town
Demi Lovato e Leon Bridges estarão no festival The Town Crédito: Instagram/@ddlovato/@leonbridgesofficial
O festival The Town terá a cantora Demi Lovato no dia 2 de setembro, no palco Skyline e, no palco The One, o cantor Leon Bridges, no dia 3.
Seguindo uma estratégia de anunciar sua programação com uma espécie de conta gotas, o evento informa também que vai valorizar o jazz e a música instrumental no palco São Paulo Square.
"São Paulo Square vai mostrar que o jazz e blues não são estilos musicais elitizados e vem para democratizá-los. Desde quando chegaram ao Brasil, os gêneros ganharam características próprias e marcantes, gerando frutos por todos os cantos e guetos, inclusive nas periferias", diz um comunicado enviado pela assessoria de imprensa do festival.
O festival acontece na Cidade da Música, no Autódromo de Interlagos, nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro de 2023.

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