Chorando

'Deixei de estudar pra trabalhar', desabafa Davi no BBB 24

"Pobre. Eu já vendi água, já vendi picolé no ônibus. Tinha dias que eu ficava com o pé preto", disse em conversa com Isabelle
Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Abril de 2024 às 11:52

Davi teve uma crise de choro e desabafou com Isabelle no BBB Crédito: Reprodução/Globoplay
Na noite de segunda-feira (15) no BBB 24 (Globo), Davi teve uma crise de choro e desabafou com Isabelle. O baiano falou sobre estar na final do programa. "É difícil você se ver de frente para um sonho. O sonho está ali, Isabelle."
"Pobre. Eu já vendi água, já vendi picolé no ônibus. Tinha dias que eu ficava com o pé preto. Eu criança. Eu deixei de estudar para trabalhar", disse Davi.
O motorista comentou sobre o prêmio de R$ 2,92 milhões. "A gente está concorrendo a um prêmio que pode mudar a nossa vida." Isabelle lembrou a Davi que a mãe dele deve ter orgulho dele.
Na sequência, Davi continuou chorando e andou pela casa, agradecendo a oportunidade.

Veja Também

No BBB 24, Davi confunde ator Tony Ramos com piloto Ayrton Senna

Favorito, repescagem e prêmio milionário: o que os capixabas pensam do BBB 24

Davi resiste por mais de 10 horas e é o primeiro finalista do 'BBB 24'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BBB Bbb24 big Brother Brasil bbb 24
