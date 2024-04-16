'Deixei de estudar pra trabalhar', desabafa Davi no BBB 24

Na noite de segunda-feira (15) no BBB 24 (Globo), Davi teve uma crise de choro e desabafou com Isabelle. O baiano falou sobre estar na final do programa. "É difícil você se ver de frente para um sonho. O sonho está ali, Isabelle."
"Pobre. Eu já vendi água, já vendi picolé no ônibus. Tinha dias que eu ficava com o pé preto. Eu criança. Eu deixei de estudar para trabalhar", disse Davi.
O motorista comentou sobre o prêmio de R$ 2,92 milhões. "A gente está concorrendo a um prêmio que pode mudar a nossa vida." Isabelle lembrou a Davi que a mãe dele deve ter orgulho dele.
Na sequência, Davi continuou chorando e andou pela casa, agradecendo a oportunidade.