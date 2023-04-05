Deficiente visual, Ismael Santos faz sucesso na web soltando a voz nas ruas do ES

Uma voz tem ganhado as ruas do bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. E não é só com o anúncio de ofertas em lojas do comércio local. Aos 23 anos, o locutor de porta de loja Ismael Santos tem feito sucesso não só com as locuções com também com o seu canto. O jovem, que nasceu com apenas 0.10% da visão, canta entre uma promoção e outra sucessos do sertanejo e do forró.
A cantoria chama a atenção não só dos vizinhos e de quem passa pelo comércio, mas também da internet. Nas redes sociais, Ismael divulga seu trabalho fazendo a locução em lojas fixas, interpretações dos artistas favoritos e participações em aniversários e eventos em que é contratado.
O trabalho como locutor começou há três anos, quando Ismael pediu uma chance para se apresentar ao lado de um ambulante, no bairro Terra Vermelha. O retorno financeiro veio e Ismael fez sucesso, tanto que até quanto outro empreendimento assumiu o ponto, ele continuou cantando ali.
"Eu tinha uma caixa de som e levei até o lugar que ele trabalhava, ele deixou eu cantar para ver se entrava um dinheirinho. Ele saiu daquele lugar e entrou o churrasquinho. Eu comecei a cantar no churrasquinho, fiquei uns três cantando lá", contou Ismael.
Acompanhado de uma caixa de som, um microfone e da Paloma, uma personagem fictícia criada por ele — além da bengala que o ajuda na locomoção —, o jovem sai sozinho e mostra seu talento nas ruas do bairro em que cresceu.
A música entrou em sua vida ainda pequeno, cantando na igreja. Começou cantando hinos evangélicos desde os seis anos e se enveredou para o sertanejo aos 15, quando se encantou por vozes como as de Zezé di Camargo e Leonardo.
Hoje, ele usa da voz como sustento e continua tentando conquistar o seu espaço. Com tamanha aptidão, ele tem o sonho de viver da música. Em conversa com 'HZ', Ismael contou que a deficiência visual nunca foi um impasse e o que importa é conseguir trabalhar e se sustentar com a atividade que gosta.
Às vezes, você fica esperando coisas grandes demais achando que vai acontecer porque você é bom. Eu acho que o que importa é você conseguir trabalhar. Eu, graças a Deus, consigo trabalhar aqui com as minhas locuções, cantando em alguns lugares, quando chamam. É claro que eu espero um dia ir, por exemplo, ao Domingão do Huck. Eu gostaria muito só que, enquanto isso não vem, e eu tendo a condição de estar trabalhando, fazendo minhas locuções, cantando minhas músicas e ganhando o meu troquinho para mim está 'top'
TALENTO APRESENTADO NA TV GAZETA
Mas, não é de hoje que o dom de Ismael vira notícia. Em 2016, o jovem foi entrevistado pela TV Gazeta no quadro "É o Cara". Na oportunidade, ele imitou alguns cantores e contou o que pretendia atingir com a música: conseguir reformar a casa da mãe.
Ismael nasceu com problemas na visão. Sua mãe, Claudia Maria, já temia que o filho viesse ao mundo sem poder enxergar porque o pai de Ismael tinha deficiência numa vista. A confirmação da deficiência veio após o nascimento com o diagnóstico dos médicos: o pequeno tinha nascido com apenas 0,10% da visão.
"Eu chorei mas acabei dormindo e tive um outro sonho. Uma voz falava para mim: 'Eu falei para você que ele iria vir assim'. Todas as pessoas evangélicas que se encontravam comigo falavam 'Deus tem uma obra muito linda para fazer na vida desse menino. Ele vai cantar para Jesus'", disse Claudia Maria.
Hoje, dona Claudia Maria se orgulha do talento do filho e ainda brinca que, além da música, Ismael teria outro sonho: "[A deficiência] nunca impediu ele de nada. A única coisa que ele quer é uma namorada", brincou a mãe, dona Claudia Maria.