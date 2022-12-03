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Deborah Secco fala sobre looks ousados na Copa do Mundo: 'Não sou jornalista'

Atriz foi criticada pelas roupas e virou notícia na imprensa estrangeira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 14:52

Deborah Secco é criticada por causa de look
Deborah Secco é criticada por causa de look Crédito: Instagram/@dedesecco
A atriz Deborah Secco revelou nesta sexta-feira (2) curiosidades sobre os bastidores do programa Tá na Copa (Sportv) e do figurino ousado criado exclusivamente para ela que tem gerado críticas e repercutido até na imprensa estrangeira. Ela estreou este ano como comentarista da Copa do Mundo do Qatar.
A cada mesa redonda a atriz usa uma roupa diferente customizada com o uniforme da emissora pela figurinista Carolina Gama autora da ideia. A atriz contou que usará 29 looks diferentes nesta temporada e que começou a Copa com 15 deles prontos.
"Numa tentativa de deixar muito claro para o público que eu não sou uma jornalista, muito menos uma comentarista esportiva. Eu sou uma atriz em busca de entretenimento", explicou Secco, que tem recebido críticas de desconhecidos, mas apoio de amigos e colegas de profissão como Maria Ribeiro e Gabriela Prioli.
Secco revelou que a roupa que mais gostou até agora foi a usada na estreia no programa e que rendeu muitas críticas das pessoas por acharem reveladora demais. O look favorito da atriz foi uma camisa transformada e cropped e uma calça de cintura extremamente baixa que deixava a calcinha à mostra.
Para participar como comentarista, a atriz contou que chega na emissora quatro horas antes do início do programa, às 22h30, para se arrumar e gravar. "Eu tenho que chegar aqui às 18h30. Tem que gravar off, gravar croma e demorar mais ou menos umas duas horas para me arrumar. Está sendo uma saga todos os dias", disse Secco.
Apesar de todo o entrosamento com os colegas de estúdio, a atriz afirmou que, com exceção de Aloísio Chulapa, conhecia muito pouco Igor Rodrigues e Magno Navarro. "Nosso primeiro encontro parecia que já éramos amigos de infância, já trocamos tudo sobre as vidas, gargalhamos e contamos segredos. Acho que isso ajudou muito no nosso entrosamento."

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