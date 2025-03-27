Deborah Secco engata romance com produtor e ex de Alice Wegmann

A atriz Deborah Secco Crédito: Instagram/@dedesecco

Um ano após anunciar o fim do casamento com Hugo Moura, Deborah Secco, 45, engata um romance com outra pessoa. Trata-se do produtor musical e compositor Dudu Borges, 41. A informação foi confirma ao F5 pela assessoria da atriz.

Borges é um produtor que trabalha com nomes importantes do sertanejo, tais como Luan Santana, Jorge e Mateus e Gusttavo Lima.

Ele está por trás de hits como "Cê Topa" e "Eu, Você, o Mar e Ela", ambas cantadas por Luan, além de "Bora Passear", de Michel Teló, e "Mudei Demais", de Bruno e Marrone.

O produtor musical Dudu Borges Crédito: Instagram/@duduborgesvip

Borges nasceu em Campo Grande (MS) e costuma ser discreto com relação à vida pessoal. Em sua conta no Instagram, onde tem mais de 400 mil seguidores, mostra momentos de parcerias com nomes da música e praticamente nada sobre sua vida íntima.