Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A fila andou!

Deborah Secco engata romance com produtor e ex de Alice Wegmann

Affair da atriz trabalha com nomes importantes do sertanejo, como Luan Santana, Jorge e Mateus e Gusttavo Lima
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Março de 2025 às 11:04

A atriz Deborah Secco
A atriz Deborah Secco Crédito: Instagram/@dedesecco
Um ano após anunciar o fim do casamento com Hugo Moura, Deborah Secco, 45, engata um romance com outra pessoa. Trata-se do produtor musical e compositor Dudu Borges, 41. A informação foi confirma ao F5 pela assessoria da atriz.
Borges é um produtor que trabalha com nomes importantes do sertanejo, tais como Luan Santana, Jorge e Mateus e Gusttavo Lima.
Ele está por trás de hits como "Cê Topa" e "Eu, Você, o Mar e Ela", ambas cantadas por Luan, além de "Bora Passear", de Michel Teló, e "Mudei Demais", de Bruno e Marrone.
O produtor musical Dudu Borges
O produtor musical Dudu Borges Crédito: Instagram/@duduborgesvip
Borges nasceu em Campo Grande (MS) e costuma ser discreto com relação à vida pessoal. Em sua conta no Instagram, onde tem mais de 400 mil seguidores, mostra momentos de parcerias com nomes da música e praticamente nada sobre sua vida íntima.
Antes da fama, foi tecladista de uma banda de rock cristã por 10 anos. Ele também é ex-namorado da atriz Alice Wegmann, atualmente no elenco de "Vale Tudo".

Veja Também

Deborah Secco vai comandar reality de poliamor no Globoplay

Após 29 anos na emissora, Deborah Secco não renova contrato fixo com a Globo

Chega ao fim o casamento de Deborah Secco e Hugo Moura

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

deborah secco Famosos Relacionamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados