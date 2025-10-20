Editorias do Site
Redes Sociais

Debora Bloch fala tudo o que acha de Odete Roitman, de 'Vale Tudo': 'Não passo pano'

Atriz comentou o sucesso da personagem e disse que, apesar do carinho do público, não a defende

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:10

Odete Roitman (Débora Bloch) no capítulo final do remake de Vale Tudo
Odete Roitman (Débora Bloch) no capítulo final do remake de Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Debora Bloch comentou sobre o sucesso de Odete Roitman e o carinho do público com sua interpretação da icônica vilã no remake de Vale Tudo, novela da TV Globo que chegou ao fim na sexta-feira, 17. A atriz contou que fica feliz com a repercussão positiva e com o reconhecimento pelo trabalho, mas deixou claro que não defende as atitudes da personagem.

"Eu não passo pano pra Odete Roitman. Acho que ela é um ser humano horroroso. É autoritária, narcisista, acha que compra tudo com dinheiro e é fascinada pelo poder", afirmou Debora, durante participação no programa Altas Horas do sábado, 18. "Agora ninguém me chama mais de Debora. Tenho amigos que me encontram e dizem: 'Oi, Odete'. Estou preparada, as pessoas só me chamam de Odete", contou.

Ela também refletiu sobre o fascínio que os telespectadores têm por figuras cruéis nas novelas. "Acho que tem um fetiche do público, não sei... provoca uma catarse nas pessoas. Você pode se identificar com a maldade", observou.

Mesmo assim, reforçou que a audiência reconhece os limites da vilã. "Apesar das pessoas gostarem da personagem, entendem que ela tem de ser punida e que não é uma pessoa legal. Não achavam que ela deveria morrer, mas que deveria ser punida. O que é interessante, né?", completou.

Debora também destacou que viver um papel tão marcante foi uma grande responsabilidade, especialmente por se tratar de um personagem eternizado por Beatriz Segall (que morreu em 2018) na versão original da novela, de 1988.

"Era uma responsabilidade porque a Beatriz fez brilhantemente. Eu podia não ter acertado, a gente nunca sabe. Mas é muito legal o carinho que estou recebendo das pessoas. Um texto bom, a Manuela Dias (autora do remake) arrebentou, e o elenco foi incrível de trabalhar", destacou a atriz.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 'Estava escrito há 2 meses', diz autora de 'Vale Tudo' sobre final da novela

'Estava escrito há 2 meses', diz autora de 'Vale Tudo' sobre final da novela

Imagem - 'Vale Tudo': Banana de Marco Aurélio para o Brasil não ficou impune desta vez

'Vale Tudo': Banana de Marco Aurélio para o Brasil não ficou impune desta vez

Imagem - Último capítulo de 'Vale Tudo' vira meme nas redes e rende piadas dos fãs; veja

Último capítulo de 'Vale Tudo' vira meme nas redes e rende piadas dos fãs; veja

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Jorge e Mateus explicam motivos para pausa na carreira: 'A estrada te cansa bastante'

Jorge e Mateus explicam motivos para pausa na carreira: 'A estrada te cansa bastante'
Imagem - Ana Castela dá beijo em Zé Felipe na TV; veja vídeo

Ana Castela dá beijo em Zé Felipe na TV; veja vídeo
Imagem - Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos em jantar com amigos em São Paulo

Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos em jantar com amigos em São Paulo