Televisão

Debora Bloch fala tudo o que acha de Odete Roitman, de 'Vale Tudo': 'Não passo pano'

Atriz comentou o sucesso da personagem e disse que, apesar do carinho do público, não a defende

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 08:10

Odete Roitman (Débora Bloch) no capítulo final do remake de Vale Tudo Crédito: Reprodução/TV Globo

Debora Bloch comentou sobre o sucesso de Odete Roitman e o carinho do público com sua interpretação da icônica vilã no remake de Vale Tudo, novela da TV Globo que chegou ao fim na sexta-feira, 17. A atriz contou que fica feliz com a repercussão positiva e com o reconhecimento pelo trabalho, mas deixou claro que não defende as atitudes da personagem.

"Eu não passo pano pra Odete Roitman. Acho que ela é um ser humano horroroso. É autoritária, narcisista, acha que compra tudo com dinheiro e é fascinada pelo poder", afirmou Debora, durante participação no programa Altas Horas do sábado, 18. "Agora ninguém me chama mais de Debora. Tenho amigos que me encontram e dizem: 'Oi, Odete'. Estou preparada, as pessoas só me chamam de Odete", contou.

Ela também refletiu sobre o fascínio que os telespectadores têm por figuras cruéis nas novelas. "Acho que tem um fetiche do público, não sei... provoca uma catarse nas pessoas. Você pode se identificar com a maldade", observou.

Mesmo assim, reforçou que a audiência reconhece os limites da vilã. "Apesar das pessoas gostarem da personagem, entendem que ela tem de ser punida e que não é uma pessoa legal. Não achavam que ela deveria morrer, mas que deveria ser punida. O que é interessante, né?", completou.

Debora também destacou que viver um papel tão marcante foi uma grande responsabilidade, especialmente por se tratar de um personagem eternizado por Beatriz Segall (que morreu em 2018) na versão original da novela, de 1988.

"Era uma responsabilidade porque a Beatriz fez brilhantemente. Eu podia não ter acertado, a gente nunca sabe. Mas é muito legal o carinho que estou recebendo das pessoas. Um texto bom, a Manuela Dias (autora do remake) arrebentou, e o elenco foi incrível de trabalhar", destacou a atriz.

