De McLaren, Orochi vai à delegacia e paga fiança de Oruam de R$ 60 mil

Rapper foi fichado por direção perigosa e dirigir com habilitação suspensa

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 09:56

O rapper Oruam usa camiseta com o rosto do pai, Marcinho VP, no Lollapalooza Crédito: Mariana Pekin/UOL/Folhapress

Após pagar fiança de R$ 60.720, Oruam foi liberado do 16ª DP da Barra da Tijuca, na noite desta quinta-feira (20). Ele foi fichado nos artigos 308 e 307 do código de trânsito, ou seja, direção perigosa e dirigir com habilitação suspensa.>

A fiança foi paga pelo rapper Orochi, amigo e parceiro musical de Oruam, que foi à delegacia a bordo de uma McLaren do modelo 720S. O carro custa cerca de R$ 3 milhões.>

Segundo a polícia, Oruam fez uma manobra perigosa e tentou fugir de uma blitz no local. Ele estava acompanhado de um amigo no banco do passageiro, que foi ouvido e liberado.>

JORNALISTAS AGREDIDOS>

>

A detenção do rapper movimentou a região. Na avenida Lúcio Costa, fãs e curiosos se aglomeraram, fizeram imagens e protestaram contra a prisão. A polícia usou spray de pimenta para dispersá-los. Na delegacia, uma nova multidão se formou e jornalistas chegaram a ser agredidos.>

Os repórteres Bruno Assunção, do SBT, e Filipe Figueira, da Record, foram hostilizados por fãs do músico em frente ao DP. Segundos relatos dos jornalistas, a multidão tentou agarrar celulares, deu tapas e gritou com os profissionais.>

Oruam é um dos principais nomes do trap nacional e tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify.>

Entre seus principais hits estão "Oh Garota Eu Quero Você Só pra Mim", que foi a mais tocada do Brasil em janeiro, além de "Diz Aí Qual É o Plano?", "Para de Mentir" e "Rolé na Favela". Ele já se apresentou em festivais como Lollapalooza e Rock in Rio.>

