Álbum

Após prisão, Oruam divulga lançamento do álbum 'Liberdade'

Primeiro disco do rapper tem música intitulada 'Lei Anti-Oruam'

Nas fotos de divulgação, publicadas em suas redes sociais, o rapper aparece dentro de um carro da polícia, algemado e seguido por fãs com cartazes pedindo sua soltura. Ele foi preso por direção perigosa e solto após pagamento da fiança de R$ 60 mil.>

Em outras fotos do álbum, Oruam posa com a família vestindo a camiseta de Marcinho VP, seu pai, líder do Comando Vermelho preso desde 1996 por tráfico e homicídio.>