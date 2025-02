BBB 25

João Pedro é o novo líder do 'BBB 25'; Big Fone irá tocar

Desafio envolveu habilidade e sorte; pouco antes, Camilla havia sido vetada por Eva da prova

João Pedro é o novo líder do BBB 25 em uma semana agitada no programa. João Pedro conquistou a liderança nesta quinta-feira, 20. O Big Fone tocará mais uma vez e vai definir dois emparedados. A eliminação ocorre na terça-feira, 25. O brother que atender ao telefone estará automaticamente no Paredão e poderá escolher um rival para também ser emparedado. Caso o líder atenda, terá de indicar duas pessoas ao paredão.>