De Justin Bieber a Rihanna, veja famosos que estiveram no Super Bowl

Justin Bieber e a esposa Hailey Bieber assistindo ao Super Bowl LVI Crédito: Reuters/Folhapress

O Super Bowl, um dos grandes momentos do esporte norte-americano, aconteceu neste domingo (13) e contou com diversas celebridades marcando presença no evento que teve como sede o recém-construído SoFi Stadium, em Los Angeles.

A final do campeonato da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, consagrou a vitória do time de futebol americano Los Angeles Rams, que marcou 23 pontos contra os 20 do adversário, Cincinnati Bengals.

Estrelas como Kanye West e sua filha North, Joe Jonas e Sophie Turner, Ellen DeGeneres, Justin Bieber, Rihanna, Leonardo DiCaprio e até mesmo o príncipe Harry e sua prima, a princesa Eugenie, foram vistos no evento.

Le Bron James assistindo ao Super Bowl LVI Crédito: Reuters/Folhapress

Além disso, artistas como Rebel Wilson, Beyoncé, Shawn Mendes, Sean Penn, Kendall Jenner e seu namorado, Devin Booker e o jogador da NBA LeBron James também marcaram presença no evento esportivo.

O show do intervalo trouxe grandes nomes do rap. A apresentação contou com Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar e Dr. Dre, e a produção artística foi feita por Jay-Z, responsável também pelas apresentações de Jennifer Lopez e Shakira, em 2020, e The Weeknd em 2021.

Jay Z e a filha Blue Ivy Carter no estádio do Super Bowl LVI Crédito: Reuters/Folhapress

Os shows costumam ser grandes produções e trazem nomes que sempre chamam a atenção do público. Já passaram pelo palco estrelas como Coldplay, Bruno Mars e Beyoncé, em 2016, Lady Gaga, em 2017, Michael Jackson, em 1993, e Katy Perry, em 2015.

Nesta segunda-feira (14), a cantora Anitta, 28, foi chamada de pé frio após a derrota do time de seu affair, Tyler Boyd, 27, no Super Bowl. O affair com o jogador de futebol foi confirmado em entrevista de Anita ao programa The Tonight Show.

Na conversa com o apresentador Jimmy Fallon, a cantora disse ter certeza que os Bengals iriam vencer. "Você sabe por que eu sei que eles vão ganhar? Porque um dos meus homens é jogador do time", brincou a artista.

Tyler Boyd, chamado de "Anitto" pelos brasileiros por causa do namoro, teve desempenho considerado modesto neste domingo. Internautas lembraram que em 2021 a cantora demonstrou interesse pelo jogador Arrascaeta, meia do Flamengo, antes do time perder a final da Libertadores.

Apresentação musical do Super Bowl, que aconteceu neste domingo (13) Crédito: Reuters/Folhapress

"Anitta é muito pé frio, ficou com Arrascaeta antes da Libertadores e o Flamengo perdeu. E agora a mesma coisa com o Bengals", disse uma das pessoas que agora aponta a falta de sorte da artista. "Maior pé frio do esporte mundial! Se a Anitta está de um lado, a vitória está do outro", afirmou outra pessoa.