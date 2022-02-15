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BBB 22

Internautas acusam Maria de agredir Natália no Jogo da Discórdia

Atriz se desculpou mais de uma vez e disse que balde escorregou de sua mão. As duas participavam do Jogo da Água Suja, durante o qual cada confinado precisava escolher um colega para fazer uma "acusação"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 08:14

Maria joga balde de 'água suja' na cabeça de Natália
Maria joga balde de 'água suja' na cabeça de Natália Crédito: Reprodução/Globo
A noite desta segunda-feira (14) no BBB 22 (Globo) foi marcada por acusações de agressão contra Maria. A atriz bateu com um balde na cabeça de Natália, após jogar "água suja" na rival durante o Jogo da Discórdia.
As duas participavam do Jogo da Água Suja, durante o qual cada confinado precisava escolher um colega para fazer uma "acusação". Caso o resto do grupo concordasse com a fala, o acusador tinha o direito de jogar um balde de "água suja" no acusado. Caso não concordasse, o acusador é quem levava o banho.
Maria acusou Natália de ser "desagradável", algo com o qual a maior parte da casa concordou. Ao jogar o balde de água na colega, o objeto encostou com força na cabeça dela. "Só não pode bater o balde na cabeça, né?", reclamou Natália. Maria se desculpou imediatamente.
Na sequência, o apresentador Tadeu Schmidt chamou um intervalo comercial e, na volta, disse que uma dúvida tinha que ser tirada imediatamente. Ele então perguntou a Natália se estava tudo bem, ao que ela respondeu que sim. Maria se desculpou novamente, afirmando que o balde "escorregou" da mão dela.
O apresentador seguiu em frente com o jogo, mas a polêmica se instalou na internet. Diversos internautas se manifestaram dizendo que há imagens da agressão, independente do que a agredida tenha relatado. Além disso, questioná-la em frente a todos os colegas pode tê-la deixado desconfortável para se manifestar.
Outros lembraram que esta não é a primeira vez que Maria é supostamente agressiva com outro colega. Em outro Jogo da Discórdia, no último dia 8, ela deu um "tapa" na cabeça de Arthur Aguiar ao colar uma placa de "joga sujo" na testa do ator e cantor durante a dinâmica.
Durante o jogo, Natália foi a mais "acusada". Ela foi classificada, entre outras coisas, de "melhor de boca fechada", "se fazer de vítima", "arrogante" e "sem personalidade". Confira abaixo todas as disputas da noite.
Vale destacar que, antes de começar, o apresentador disse apenas para os telespectadores que a "água suja" usada no jogo era cenográfica. Ela só tinha uma coloração diferente, mas era potável.

VEJA OS JULGAMENTOS E RESULTADOS

  • Eslovênia acusou Natália de ser "melhor de boca fechada" e perdeu
  • Gustavo acusou Eslovênia de "não ter palavra" e perdeu
  • Jessilane acusou Eslovênia de "não ter palavra" e perdeu
  • Bárbara acusou Gustavo de "falar muito e fazer pouco" e perdeu
  • Laís acusou Arthur Aguiar de "não ter palavra" e perdeu
  • Arthur Aguiar acusou Jade Picon de "não ter palavra" e perdeu
  • Linn da Quebrada acusou Pedro Scooby de ser "fútil" e perdeu
  • Tiago Abravanel acusou Natália de "se fazer de vítima" e perdeu
  • Natália acusou Maria de "falar muito e fazer pouco" e perdeu
  • Maria acusou Natália de ser "desagradável" e ganhou
  • Vinicius acusou Natália de ser "arrogante" e ganhou
  • Eliezer acusou Natália de ser "arrogante" e ganhou
  • Larissa acusou Natália de ser "sem personalidade" e perdeu
  • Paulo André acusou Linn da Quebrada de "não ter palavra" e perdeu
  • Jade Picon acusou Arthur Aguiar de ser "interesseiro" e ganhou
  • Lucas acusou Natália de ser "fraca no jogo" e perdeu
  • Pedro Scooby acusou Linn da Quebrada de ser "arrogante" e perdeu
  • Douglas Silva acusou Linn da Quebrada de "arrogante" e perdeu
  • Brunna Gonçalves acusou Natália de ser "sem personalidade" e perdeu

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