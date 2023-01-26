  De Conduru para a Sapucaí: Arthur Picoli é convidado para desfilar na Portela
Famosos

De Conduru para a Sapucaí: Arthur Picoli é convidado para desfilar na Portela

O ex-BBB cachoeirense fará sua estreia nos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Anúncio foi feito pelas redes sociais da agremiação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Janeiro de 2023 às 09:24

Arthur Picoli: desfile pela Portela no Carnaval 2023
Arthur Picoli: desfile pela Portela no Carnaval 2023 Crédito: Instagram/@arthurpicoli
De Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, para a Marquês da Sapucaí. O ex-BBB Arthur Picoli fará sua estreia no Carnaval do Rio de Janeiro desfilando pela Portela. Dona de 22 títulos, a agremiação completa 100 anos de história e contará com o capixaba em uma de suas alegorias.
O anúncio foi feito pelas redes sociais da agremiação e do influencer, por meio de uma publicação compartilhada. Na legenda, o ex-brother compartilhou um pouco sobre a expectativa para o desfile.
"Foi uma honra receber esse convite de uma agremiação que está completando o seu centenário! Será mais uma experiência incrível que o pós-programa está me proporcionando! Já estou ansioso e prometo dar o sangue para colaborar e trazer sorte e sucesso para a escola e assim voltarmos no desfile das campeãs!", comentou.
Os 100 anos da Portela serão comemorados no enredo "Azul que vem do infinito", que trará grandes momentos da história da agremiação de volta à Sapucaí. A escola de samba é a segunda a entrar no Sambódromo na noite de segunda, 20 de fevereiro.
Além do capixaba, outro nome confirmado pela agremiação de Madureira (Zona Norte da Capital carioca) é o do ator Alejandro Claveaux.

