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  • Danny Masterson, ator de "That 70's Show", é condenado a 30 anos de prisão por estupro
Crime

Danny Masterson, ator de "That 70's Show", é condenado a 30 anos de prisão por estupro

Vítimas afirmam que o ator as drogou e estuprou em incidentes separados entre 2001 e 2003
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 08 de Setembro de 2023 às 10:32

O ator Danny Masterson, mais conhecido por viver Steven Hyde em "That 70's Show" e Jameson "Galo" Bennett, na série "The Ranch", foi condenado a 30 anos de prisão pelo estupro de duas mulheres entre 2001 e 2003.
Danny Masterson em cena na série
Danny Masterson em cena na série "Men at Work" Crédito: Divulgação
O artista já havia sido declarado culpado em um julgamento ocorrido em maio de 2023, mas aguardava sentença. A decisão foi emitida nesta quinta-feira, 7, conforme informações da emissora norte-americana NBC News.
Masterson foi acusado por três mulheres, que alegam terem sido agredidas sexualmente pelo ator entre 2001 e 2003, na casa dele em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo as autoridades policiais.
Em maio, o júri formado por sete mulheres e cinco homens definiu que o ator de 47 anos era culpado em dois casos, mas não conseguiu chegar a um veredito sobre o terceiro.
Em 2017, a Netflix demitiu o ator de The Ranch, após os relatos serem divulgados na imprensa. Em 2022, o caso voltou à júri, mas foi anulado por não terem conseguido chegar a um consenso. Já em 2023, um novo julgamento declarou o artista culpado de dois dos três casos.
Masterson nega as acusações. Anteriormente, ele se disse "decepcionado" com a decisão da plataforma de streaming. "As autoridades investigam estas acusações há mais de 15 anos e determinaram que não tinham fundamento. Nunca fui acusado de nenhum crime e muito menos condenado por isso. Neste país, você é inocente até que demonstrem o contrário. No entanto, no atual clima, parece que você é considerado culpado no momento em que é acusado", afirmou.

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