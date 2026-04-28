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Jornalismo

Da rádio à bancada: conheça Gabi Martins, a apresentadora do Gazeta Meio Dia regional

A jornalista, que já atuava interinamente no cargo, passa a liderar definitivamente o telejornal na edição regional
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 17:29

Gabriela Martins é a nova apresentadora regional do Gazeta Meio Dia.
Gabriela Martins é a nova apresentadora regional do Gazeta Meio Dia. Fernando Madeira

O público já se acostumou com um novo rosto comandando os programas do Gazeta Meio Dia na edição regional, com Gabriela Martins (Gabi Martins para os próximos) assumindo a responsabilidade de conectar o Espírito Santo de Norte a Sul. A apresentadora já deixou a sua marca no noticiário e vem conquistando o público da hora do almoço.


Com sete anos de experiência na Rede Gazeta, Gabi já passou por todas as áreas possíveis no jornal, iniciando sua trajetória fazendo a conexão entre a rádio CBN e o site A Gazeta, conduzindo as pautas relevantes e apresentando os podcasts da Rede.


Perguntada, Gabi não esconde a felicidade de estar na nova posição, inclusive com mudanças que vão desde o escopo até o visual.

Tem sido muito especial. Como a gente recebe um retorno imediato por meio das mensagens que eles mandam durante o jornal, eu consigo sentir esse carinho. Um exemplo agora é o meu cabelo, cortei e tenho recebido muitas mensagens elogiando, falando que estão gostando

Gabriela Martins, jornalista da TV Gazeta.

Gabriela Martins é a nova apresentadora da edição regional do Gazeta Meio Dia.
Gabriela Martins é a nova apresentadora da edição regional do Gazeta Meio Dia. TV Gazeta

O caminho e a confiança

Seu caminho à frente das câmeras começou como repórter de campo nos noticiários da Grande Vitória, tanto no Bom Dia ES quanto no Gazeta Meio Dia.


A chegada de Gabi para a bancada do telejornal foi algo natural, como afirma Raquel Marques, editora regional de Jornalismo da TV Gazeta. “Já era um rosto que as pessoas conheciam nas cidades do interior do estado. Nada mais justo e óbvio que ela ganhasse essa titularidade devido a dedicação e o comprometimento dela". 


O editor-chefe da TV Gazeta e do G1 ES, Bruno Dalvi, também enalteceu o impacto de Gabi para as regionais, fortalecendo a conexão do público com a informação que chega de Norte a Sul. 

É um jornal que fala com mais municípios do que o Gazeta Meio Dia da Grande Vitória, então a conexão entre as cidades é feita pelo jornal. É isso que se espera da Gabriela, uma capacidade cada vez maior de conectar as regiões para as quais os jornais estão sendo transmitidos

Bruno Dalvi, editor-chefe da TV Gazeta.

Gabriela Martins é a nova apresentadora regional do Gazeta Meio Dia.
Gabriela Martins é a nova apresentadora regional do Gazeta Meio Dia. Fernando Madeira

O objetivo para Gabi agora é claro: seguir evoluindo e levando ainda mais informação para o público das regionais. “Quero retribuir todo esse cuidado e afeto com muita dedicação e trabalho. Quero evoluir a cada dia para entregar o melhor para o telespectador, com muita responsabilidade, profundidade quando necessário, mas leveza e simpatia quando possível”, finalizou.

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