Da rádio à bancada: conheça Gabi Martins, a apresentadora do Gazeta Meio Dia regional

O público já se acostumou com um novo rosto comandando os programas do Gazeta Meio Dia na edição regional, com Gabriela Martins (Gabi Martins para os próximos) assumindo a responsabilidade de conectar o Espírito Santo de Norte a Sul. A apresentadora já deixou a sua marca no noticiário e vem conquistando o público da hora do almoço.





Com sete anos de experiência na Rede Gazeta, Gabi já passou por todas as áreas possíveis no jornal, iniciando sua trajetória fazendo a conexão entre a rádio CBN e o site A Gazeta, conduzindo as pautas relevantes e apresentando os podcasts da Rede.





Perguntada, Gabi não esconde a felicidade de estar na nova posição, inclusive com mudanças que vão desde o escopo até o visual.