Courteney Cox reencontra elenco de 'Friends' durante homenagem na Calçada da Fama

Courteney Cox, Lisa Kudrow e Jennifer Aniston Crédito: Instagram/@courteneycoxofficial

Nesta segunda, 27, Courteney Cox ganhou uma homenagem na Calçada da Fama, em Hollywood. A atriz, de 58 anos, ainda esteve acompanhada das amigas Jennifer Aniston e Lisa Kudrow, formando o trio histórico que atuou na série Friends.

Em entrevista ao Acess Hollywood, Courteney resumiu a sensação de ter uma estrela em um dos principais pontos turísticos do mundo. "É muito bom. Parece que já estou aqui há muito tempo", disse.

Para a revista Variety, a artista destacou a intensidade do momento e revelou a dificuldade de se expressar em público. "Falar em público é a coisa mais difícil para mim. É por isso que muitas vezes não apresento as coisas porque quase não vale a pena no meu batimento cardíaco".

A intérprete de Monica Geller no seriado de humor ainda falou sobre a relação com as amigas de elenco. "Elas são minhas meninas, eu as amo. Eles me apoiam de tantas maneiras, então não é surpresa que eles tenham saído na chuva e me apoiado aqui".