Confira os resumos das novelas da TV Globo deste sábado (25)

RANCHO FUNDO

Quinota estranha o comportamento de Artur. Guilherme Tell incentiva Artur a esquecer o passado de Quinota com Marcelo. Deodora e Caridade selam um pacto de segredo sobre o cabaré, na frente de Primo Cícero e Seu Tico Leonel. Quinota sofre um acidente ao ajudar Juquinha, e Marcelo a socorre. Deodora visita a Gruta Azul com Seu Tico Leonel. Alba orienta Artur a levar Guilherme para o hospital. Deodora se aproxima de Seu Tico Leonel. Artur vê quando Marcelo entra no hospital com Quinota.