Atriz capixaba Therla Duarte faz participação em "Família É Tudo"

Therla Duarte é Sônia em "Família É Tudo" Crédito: Acervo pessoal

A capixaba Therla Duarte foi a atriz que deu vida à Sônia, esposa de Nilton Correia, acusado de matar o pai de Vênus (Nathalia Dill) em ‘Família é Tudo’, novela da TV Globo. A participação especial na novela das 19h foi um dos trabalhos marcantes da atriz, que estrelou produções nacionais e já foi até musa de clipe da banda Manimal.

Therla é de Vitória e aos 13 anos começou a se interessar pelo universo da atuação. “Eu sempre gostei de atuar. Fiz bastante teatro aqui no Espírito Santo. Eu gostava muito de novelas, além do teatro. Sempre gostei muito de TV e cinema”, contou.

Com 22 anos, a atriz se mudou para o Rio em busca de novas oportunidades. Nesse meio tempo, Duarte recebeu um convite para fazer Uga Uga (2000), sua primeira novela, como a índia grávida Moluê. A gravação da capixaba em ‘Família é Tudo’ aconteceu no final de março.

“Eu amo estar no set de gravação, essa movimentação, os bastidores, que tem tanta gente envolvida, então eu gosto muito disso, não só do atuar, essa parte de ver todos os equipamentos, e ainda mais se eu gravei na cidade cenográfica, a casa da minha personagem, a Sônia, era na cidade cenográfica”, detalhou Therla.

Além dessa novela, Duarte já fez diversas participações em novelas e séries da Globo e da Record em 30 anos de carreira. ‘Kubanacan’ (2003), ‘A Favorita' (2008), Travessia’ (2022) , ‘Caminho das Índias’ (2009), ‘Cine Holliúdy’ e ‘Sob Pressão’ são os títulos que a atriz já estrelou.

Atriz ajudou a produzir e participou do clipe Puxada de Rede, da banda Manimal

Além da atuação, Therla também é dubladora, produtora e preparadora de elenco. Mesmo residindo no Rio até hoje, ela não esquece das origens e relembra as produções capixabas que conduziu.

“Eu escrevi dois curtas que eu gravei aqui no Espírito Santo, um que foi o “Sorriso do Violeiro”, que a gente gravou em Jacaraípe e e Manguinhos. E também gravei outro curta, que a gente filmou lá em Itaúnas, chamado “Puxada de Rede”.

O conceito deste último curta foi aproveitado no clipe “Puxada de Rede”, da banda capixaba Manimal.

“Foi tão legal, convidei o pessoal do Manimal para fazer na época, que era o Amaro, Alexandre e o Queiroz, eles super toparam participar do curta. Eu fiz a produção do clipe e atuei. Foi um presente que toda equipe e a Banda Manimal me deram na época”, complementou.

Longa-metragem é novo projeto

Um dos novos projetos da atriz é a gravação do longa-metragem ‘Tiro Certo - Rio em Chamas’, que tem previsão de estreia até o início de 2025. “Meu personagem é, é a Sargento Sinti”, revelou.