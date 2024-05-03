Como está Bruce Willis? Filha fala sobre ator diagnosticado com demência

Rumer Willis com seu pai, Bruce Crédito: Reprodução/Instagram/@rumerwillis

Filha mais velha do ator Bruce Willis, Rumer Willis falou sobre o seu pai em uma nova entrevista na última quarta-feira, 1º. "Ele está bem, muito bem", contou à revista Us Weekly.

Desde que o ator foi diagnosticado com demência, Rumer e sua família registram sua rotina, com esperanças e inseguranças. Segundo ela, esses registros mostraram como Willis é amado por todos.

"Sinto que isso ficou muito evidente na transparência com que compartilhamos", disse. "Se compartilharmos nossa experiência, força, esperança e tudo o que surgir como família, se isso puder trazer algum tipo de esperança ou conforto para outra pessoa que está passando por isso, então para mim isso é tudo."