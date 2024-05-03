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Saúde

Como está Bruce Willis? Filha fala sobre ator diagnosticado com demência

Rumer Willis falou sobre experiência de sua família e disse que pai está ‘muito bem’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 15:09

Rumer Willis com seu pai, Bruce
Rumer Willis com seu pai, Bruce Crédito: Reprodução/Instagram/@rumerwillis
Filha mais velha do ator Bruce Willis, Rumer Willis falou sobre o seu pai em uma nova entrevista na última quarta-feira, 1º. "Ele está bem, muito bem", contou à revista Us Weekly.
Desde que o ator foi diagnosticado com demência, Rumer e sua família registram sua rotina, com esperanças e inseguranças. Segundo ela, esses registros mostraram como Willis é amado por todos.
"Sinto que isso ficou muito evidente na transparência com que compartilhamos", disse. "Se compartilharmos nossa experiência, força, esperança e tudo o que surgir como família, se isso puder trazer algum tipo de esperança ou conforto para outra pessoa que está passando por isso, então para mim isso é tudo."
Willis deixou de atuar após ser diagnosticado com demência frontotemporal, em 2022. A doença provoca sintomas como mudanças comportamentais e de personalidade, entre elas, desinibição, perda de empatia, falta de julgamento, impulsividade e comportamentos compulsivos.

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