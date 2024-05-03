Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Ana Maria Braga de Madonna? Relembre a fantasia da apresentadora

Cantora se apresentará no sábado, 4, na paria de Copacabana, no Rio de Janeiro e o ‘Mais Você' desta sexta entrou no clima de ‘Material Girl’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 15:03

Ana Maria Braga relembra momento em que se vestiu de Madonna
Ana Maria Braga relembra momento em que se vestiu de Madonna Crédito: Divulgação/Globo/Instagram/@anamariabragaoficial
A apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, relembrou na edição do programa desta sexta-feira, 3, um dia antes do show de Madonna em Copacabana, a homenagem que fez para a cantora, em 2009, com direito a peruca, bota e ao famoso sutiã em formato de cone.
"Estou me preparando para ir ver a Madonna. Já comprei a passagem, estou no ritmo", avisou Ana durante o programa desta sexta-feira. Ela utilizou uma roupa semelhante à fantasia, e relembrou, durante a edição, o meme, que viralizou novamente com a volta da cantora ao País. "Sextamos bem Material Girl", brincou.
Na web, usuários relembraram e torceram para que Ana replicasse o momento. "Esperando a Ana Maria Braga aparecer assim de novo fazendo cosplay da Madonna", disse um. "Queremos Ana Maria Braga no palco com a Madonna", escreveu outra.
Confira a fantasia de Ana Maria Braga: 

Veja Também

Onde assistir ao show de Madonna no Rio ao vivo pela TV e no streaming

Quem são os filhos da Madonna? Quatro deles participam do show da cantora

Madonna é carregada no colo por Pabllo Vittar em ensaio em Copacabana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ana maria braga Madonna
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lúcio Wanderley Santos Lima Filho foi morto a tiros no bairro Bebedouro, em Linhares
Homem é assassinado a tiros após confusão em festa em Linhares
Vacina da gripe
Por que é necessário tomar a vacina contra gripe todo ano?
Imagem Edicase Brasil
Como está o clima do agronegócio para 2026?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados