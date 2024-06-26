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Anitta

Como é o jatinho particular de Anitta, avaliado em R$ 40 milhões?

Durante entrevista a programa colombiano, a cantora revelou que utiliza o veículo apenas em viagens nacionais
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 09:06

Anitta revelou que comprou um jatinho avaliado em R$ 40 milhões
Anitta revelou que comprou um jatinho avaliado em R$ 40 milhões Crédito: Reprodução | Instagram @anitta
Anitta revelou ter comprado um jatinho particular para utilizar durante suas estadias no Brasil. Em entrevista ao programa colombiano The Juanpis Live Show, no domingo, 23, a cantora disse que não utiliza o veículo em viagens internacionais.
"Tenho um avião no Brasil, mas aqui não. É um avião de oito pessoas, então não dá para fazer voos muito longos, precisa fazer escala e eu não gosto. Não tenho paciência para parar", explicou a Juanpis González Pombo, apresentador do programa.
A cantora brasileira ainda disse que não gosta muito de voar e que, por isso, só utiliza o jatinho em seu país natal.
Na última semana, Anitta já havia sido vista dentro de um avião. Em um vídeo no qual era maquiada pela influenciadora digital Bianca Andrade, as duas aparecem dentro de uma aeronave.
Fãs especulam que o veículo seja um Gulfstream G100, um jato privado de porte médio e com apenas 21 unidades em operação no mundo. Em 2019, o veículo tinha o valor estimado de R$ 40 milhões.

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