Como Ana Hickmann e Edu Guedes se conheceram?

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram namoro Crédito: Reprodução/Instagram/@ahickmann

Mas como eles se conheceram?

Em 2004, Ana Hickmann estreou na televisão como colunista de moda, no programa Tudo a Ver, revista eletrônica da Record. No mesmo programa, Edu Guedes também trabalhava apresentando um quadro de culinária.

Em 2005, os dois deixaram o programa e passaram a trabalhar juntos no Hoje em Dia. Ao lado de Britto Jr, eles ficaram à frente do programa por quatro anos, até Hickmann deixar a atração para tocar outros projetos.

Após a separação no fim de 2023 e especulações sobre o envolvimento com Edu Guedes - eles foram vistos juntos em um resort , a apresentadora negou o envolvimento com o chef de cozinha. Procurada pela coluna de Lucas Pasin, a apresentadora, por meio de sua assessoria, falou: "É mentira, eu vi o vídeo e não sei de onde ele tirou isso tudo".

Namoro assumido

A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora. Sem dar mais detalhes sobre a relação, os representantes de Ana Hickmann confirmam se tratar de um namoro.

Após a declaração da assessoria, Ana assumiu o namoro no Instagram. "É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu.

Relação dos famosos