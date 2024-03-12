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Como Ana Hickmann e Edu Guedes se conheceram?

"É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz", escreveu o casal, que se assumiu nas redes sociais nesta terça
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Março de 2024 às 13:13

Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram namoro
Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram namoro Crédito: Reprodução/Instagram/@ahickmann
A apresentadora Ana Hickmann, de 43 anos, anunciou o seu namoro com Edu Guedes, 49, nesta terça-feira (12), em uma publicação nas redes sociais após 20 anos de amizade.

Mas como eles se conheceram?

Em 2004, Ana Hickmann estreou na televisão como colunista de moda, no programa Tudo a Ver, revista eletrônica da Record. No mesmo programa, Edu Guedes também trabalhava apresentando um quadro de culinária.
Em 2005, os dois deixaram o programa e passaram a trabalhar juntos no Hoje em Dia. Ao lado de Britto Jr, eles ficaram à frente do programa por quatro anos, até Hickmann deixar a atração para tocar outros projetos.
Após a separação no fim de 2023 e especulações sobre o envolvimento com Edu Guedes - eles foram vistos juntos em um resort, a apresentadora negou o envolvimento com o chef de cozinha. Procurada pela coluna de Lucas Pasin, a apresentadora, por meio de sua assessoria, falou: "É mentira, eu vi o vídeo e não sei de onde ele tirou isso tudo".

Namoro assumido

A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora. Sem dar mais detalhes sobre a relação, os representantes de Ana Hickmann confirmam se tratar de um namoro.
Após a declaração da assessoria, Ana assumiu o namoro no Instagram. "É sobre termos um novo motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor, cuidado e carinho. É sobre se dar uma nova chance de viver as coisas mais lindas", escreveu.

Relação dos famosos

Famosos deixaram comentários na publicação da apresentadora. "Parabéns amiga. Vocês merecem ser felizes", disse Gretchen. "Dois queridos. Que essa união seja abençoada de pura luz", comentou Mauricio Mattar. "Deus abençoe vocês", disse Cacau Protásio.

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