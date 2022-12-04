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Com fama de pé frio, Fábio Porchat volta do Catar: 'Pro Brasil ser campeão'

Apresentador brincou ao deixar o país árabe que está confiante na vitória da seleção
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 19:14

Fábio Porchat chama Bolsonaro de 'verme'
Fábio Porchat Crédito: Juliana Coutinho 27.abr.2022/Glo
Fábio Porchat compartilhou em seu perfil no Instagram neste domingo, 4, que ele não está mais no Catar para assistir aos jogos da Copa do Mundo. O apresentador, que ganhou a fama de pé frio por torcer para as seleções que estão perdendo os jogos, inclusive a seleção brasileira, disse que pretende ver o jogo do Brasil x Coreia do Sul, pelas oitavas, na próxima segunda-feira, 5, pela TV - mas que existe a possibilidade, caso o Brasil vá para a final, que ele esteja presente no estádio.
"Tchau, Catar, estou voltando para o Brasil ser campeão", disse ao deixar o país árabe.
"Brasil, cheguei, está tudo certo, não estou mais no Catar, amanhã tem o jogo do Brasil contra a Coréia. Vou te dizer, vou assistir pela TV a esse 3x0 gostoso. Respirem aliviados, estou de volta. Mas, se o Brasil for para a final, existe a possibilidade de eu ir, mas a gente discute isso lá na frente", completou.
Vale lembrar que o apresentador já disse que estava presente na goleada de 7 a 1 contra a Alemanha e também na eliminação pela Bélgica, em 2018.
Após desembarcar, Fábio Porchat compartilhou que estará presente no Palco Thunder, na CCXP, para a promoção do novo filme de Natal do Porta dos Fundos, O Espírito do Natal, que esse ano será lançado na Paramount Plus Brasil.

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