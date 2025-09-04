Fortuna

Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Apenas em uma delas, voltada à venda e distribuição de ingressos para eventos, trabalham 200 colaboradores

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16:29

Gusttavo Lima posa ao lado de jatinho Crédito: Reprodução

Gusttavo Lima, 36, contou que sua fortuna vai além da música.

O artista disse que administra atualmente dez empresas, com cerca de mil funcionários sob sua liderança. Apenas em uma delas, voltada à venda e distribuição de ingressos para eventos, trabalham 200 colaboradores, segundo ele. "Na semana passada, foram quatro milhões de ingressos vendidos", revelou.

"Em cada um dos meus negócios, tenho pessoas da minha confiança cuidando de tudo. Tenho, por exemplo, uma seguradora em Minas Gerais, um banco para consignados, uma de grandes eventos e uma de venda de ingressos online", disse o cantor no canal de Andre Piunti no YouTube.

Mesmo com seu foco nos negócios, a música continua sendo uma fonte importante de renda. Gusttavo segue realizando shows pelo país com cachês altos e mantendo grande presença digital, acumulando mais de 45 milhões de seguidores no Instagram, o que o coloca na 11ª posição entre os brasileiros mais seguidos na plataforma.

Gusttavo Lima detalhou como concilia suas atividades. "Metade do meu dia é dedicado à música e a outra metade, aos negócios", explicou o sertanejo.

