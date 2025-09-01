Famosos

Gusttavo Lima explica briga com Cristiano Araújo antes da morte do sertanejo goiano

Segundo cantor, discussão entre sertanejos se originou por conta de um ‘telefone sem fio’ sobre os direitos de uma música

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 08:52

Os cantores Cristiano Araújo e Gusttavo Lima em vídeo da música 'É Fato' Crédito: @CristianoAraújoVEVOvia YouTube

Gusttavo Lima falou a respeito de sua relação com o Cristiano Araújo, cantor que morreu num acidente em junho de 2015, em entrevista ao podcast de André Piunti. O sertanejo deu sua versão a respeito de uma briga que teria envolvido os artistas em 2014.

A briga entre Gusttavo Lima e Cristiano Araújo

Gusttavo Lima não deu nomes dos envolvidos além do seu e de Cristiano, mas citou que a discussão teria surgido por conta da música Lepo Lepo, que fez sucesso no Brasil naquele ano pela banda Psirico, que não detinha a autoria da composição.

De acordo com ele, um dos detentores dos direitos entrou em contato para que ele gravasse uma versão, o que ele teria negado. A pessoa, então, teria dito a ele que, caso não gravasse, Cristiano Araújo faria a música. A Cristiano, ainda segundo Gusttavo Lima, a pessoa teria dito a mesma coisa.

"Causou uma confusão. O Cristiano me ligou: 'Pô Gusttavo, que história é essa, que você tá querendo gravar minha música?' Eu falei: Cristiano, não vou gravar sua música, não, irmão. 'Ah, mas o compositor falou para mim que você ia até pagar a exclusividade'. 'Entenda uma coisa: estão fazendo uma rifa com a música! Eu não vou gravar, aliás, acho que nem você deveria, porque essa música já é um sucesso na Bahia'", relatou.

Gusttavo Lima prosseguiu: "Acabou que virou um inferninho nesse 'telefone sem fio'. Nisso a gente discutiu, mas uma discussão de amigo. Ficou esse mal-entendido no meio do caminho. Quando voltei para o Brasil [estava em viagem a Boston], a gente passou um tempo como amigo, brigado um com o outro, meio distante. Até que passaram os dias e um amigo meu me ligou e falou: 'Cara, vamos encontrar com o Cristiano e acabar com essa história?'".

O cantor relata que topou, mas no dia em que se veriam, a namorada de Cristiano Araújo teria passado mal, o que impediu o encontro entre ambos. Conversaram por telefone, e Cristiano teria pedido desculpas e dito para remarcarem para uma nova data, dali a algumas semanas.

"Passaram 15 dias e aconteceu o acidente. Acabou que a gente não se falou como deveria se falar, como dois amigos, como dois irmãos. Sempre fui um cara que torci muito para o Cristiano, para a família dele, para o Felipe [Araújo, irmão que também é cantor]. Só que naquela hora entrou um 'telefone sem fio' e começaram a rifar uma música, pessoas foram na cabeça dele, do lado de cá, também. Falei: o tempo vai passar e vai ficar bem. O tempo cura tudo", encerrou.

