Famosos

Com 40kg a menos, Fabiano Menotti fala sobre transformação

Cantor disse colocar a saúde em primeiro lugar e que tem colhido os frutos dessa decisão

Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, vive uma nova fase, com mais saúde e bem-estar. Após adotar hábitos mais saudáveis, o cantor comemora os efeitos positivos ao perder 40kg nos dois últimos anos.>

O cantor disse colocar a saúde em primeiro lugar e que tem colhido os frutos dessa decisão. "Nunca imaginei que ia chegar nesse ponto de cuidar tanto assim de mim, mas o resultado é maravilhoso. A energia no palco mudou demais! Eu me sinto mais disposto e mais leve", contou o artista.>

A mudança no visual também chamou a atenção recentemente. Fabiano viralizou nas redes sociais após exibir um novo corte de cabelo e barba. O objetivo do novo look foi afinar o rosto e trazer um ar mais moderno e jovial, segundo o cantor.>