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Televisão

CNBC Brasil define data de estreia; veja apresentadores contratados pela nova emissora de TV

Christiane Pelajo e Fábio Turci são alguns dos nomes de destaque anunciados pelo canal, que será lançado ainda em novembro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 14:19

A CNBC Brasil, filial do canal americano, anunciou nesta sexta-feira, 1º, seu lançamento oficial e data de estreia: a emissora irá ao ar no dia 17 de novembro, um domingo.
O lançamento será feito às 19h na plataforma digital da CNBC Brasil e às 20h na TV. O início do canal foi marcado para convergir com a semana da Cúpula de Chefes de Governo e Estado do G20 no Rio de Janeiro, a primeira realizada no Brasil.
O anúncio ocorreu em um hotel em São Paulo, durante evento que contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin; do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF); de Fernando Haddad, ministro da Fazenda; e de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

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Ao todo, o canal terá transmissão de 15 horas de jornalismo ao vivo. Também haverá programas de entretenimento inspirados em negócios.
A CNBC Brasil estará disponível no canal 562 na Claro TV+ e na SKY, no canal 187 na Vivo e no 692 na Oi. Também haverá transmissão em plataformas de streaming como Watch e Zapping, além do YouTube.

APRESENTADORES DA CNBC BRASIL

Os primeiros apresentadores contratados pelo canal de negócios foram Christiane Pelajo, que já apresentou o Jornal da Globo, e Fabio Turci, que chegou a apresentar o SPTV.
Os jornalistas Christiane Pelajo e Fábio Turci
Os jornalistas Christiane Pelajo e Fábio Turci Crédito: Instagram @chrispelajooficial @fabioturci_jornalista
Desde então, nomes como Marcelo Torres, ex-SBT, Natália Ariede, ex-Globo, Renan de Souza, ex-SBT, Rafael Ihara, ex-Globo, e os empresários Marcus Buaiz e Camila Farani também foram anunciados pela emissora.
Os jornalistas Gustavo Sarti, Rita Wu e Marcelo Favalli também farão parte da equipe do canal, além dos especialistas econômicos Julia Lindner, Diego Mendes e Fabricio Julião, e do empresário Walter Longo, ex-presidente do Grupo Abril.
Outros nomes de destaque anunciados pela emissora foram os jornalistas Carol Barcellos e Zeca Camargo.
Carol trabalhou por 20 anos em programas de esportes da Rede Globo, e pediu demissão em agosto deste ano.
Zeca também trabalhou na Globo, como apresentador no Fantástico, mas recentemente apresentava os programas 1001 Perguntas e Melhor da Noite na Band. Em junho, ele anunciou que teve o contrato com a emissora encerrado. Na CNBC Brasil, ele deve apresentar um programa de viagens.
Por Sabrina Legramandi

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