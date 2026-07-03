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Claudia Raia relembra casamento com Alexandre Frota e o chama de 'gostoso sem limites'

Atriz recordou ex-marido ao falar sobre seu primeiro desfile pela Beija-Flor e definiu a união como 'a cara dos anos 1980'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 16:50

Claudia Raia e Alexandre Frota
Claudia Raia e Alexandre Frota Reprodução/Instagram/@claudiaraia/Whagner Duarte/@alexandrefrota_oficial
Claudia Raia voltou a falar sobre o casamento com Alexandre Frota ao relembrar um dos momentos mais marcantes de sua trajetória no Carnaval. Em participação no videocast Close Errado, a atriz de 59 anos recordou seu primeiro desfile pela Beija-Flor, quando entrou na Marquês de Sapucaí caracterizada como Eva ao lado do então namorado, que representava Adão, e não poupou elogios ao ex-marido.
"Na primeira vez que saí pela Beija-Flor, saí como Eva no Paraíso, com Alexandre Frota como Adão. Abafa", brincou a atriz durante a conversa com as apresentadoras Jana Rosa e Camila Fremder.
As duas lembraram que Frota era um dos galãs da televisão na época em que o casal ganhou os holofotes. Claudia concordou e afirmou que o ator chamava atenção pela aparência. "Eu que escolhi, né? Ele era um lindo, um gostoso. Um gostoso sem limites", disse, em tom bem-humorado.
O desfile aconteceu no Carnaval de 1985, ano em que os dois também trabalharam juntos em "Roque Santeiro" e iniciaram o relacionamento. O namoro culminou no casamento, celebrado em dezembro de 1986 na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro.
Ao recordar a festa, Claudia definiu a celebração como um retrato dos excessos dos anos 1980. "Eu tinha um resplendor, eu era quase destaque de escola de samba. Esse casamento foi absurdo, né? Foi a cara dos anos 1980. Era uma performance", afirmou.
A atriz e Alexandre Frota permaneceram casados até o fim da década de 1980. Em outras entrevistas, Claudia revelou que o término foi turbulento. Ao canal Cada Um No Seu Banheiro, contou que protagonizou o "único barraco" de sua vida ao expulsar o ex-marido de casa e jogar parte dos pertences dele na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro.
Na autobiografia Sempre Raia um Novo Dia, lançada em 2020, Claudia definiu a união com Frota como um "devaneio adolescente". Hoje, ela é casada com o ator e coreógrafo Jarbas Homem de Mello, com quem tem o caçula Luca.

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