Clima no México deve mudar horários e adiar Brasil x Noruega em até uma hora

A Fifa deve adiar o jogo da seleção brasileira contra a Noruega em uma hora no domingo. Por conta das condições climáticas, com risco de tempestade nos jogos das oitavas de final, a partida deve ter início às 18 horas, e não mais às 17 horas (horário de Brasília). A mudança ainda não é oficial, mas a CBF já está preparada para a mudança e trabalha com a possibilidade do jogo mais tarde.





O problema maior é na Cidade do México, onde México e Inglaterra vão definir uma vaga nas quartas de final. A partida estava marcada para 21 horas, mas será antecipada para 15 horas (horário de Brasília). Com a mudança, o confronto do Brasil também seria alterado e iniciaria às 18 horas, uma hora a mais em relação ao que estava definido. O risco de tempestade chega após uma semana de forte calor na América do Norte, com os termômetros atingindo máxima de 39 graus. No domingo, o calor dá uma trégua, mas com o risco de tempestade semelhante a do jogo da França com o Iraque na Filadélfia, cidade vizinha a que o Brasil vai jogar no fim de semana.





A Fifa ainda não oficializou a decisão, mas já comunicou aos países envolvidos sobre a ideia de adiar as partidas em uma hora. A expectativa é que o comunicado ocorra o mais rápido possível.