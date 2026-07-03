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Copa do Mundo

Clima no México deve mudar horários e adiar Brasil x Noruega em até uma hora

Por conta das condições climáticas, com risco de tempestade nos jogos das oitavas de final, a partida deve ter início às 18 horas, e não mais às 17 horas

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 18:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jul 2026 às 18:19
Rayan, atacante da Seleção Brasileira
Rayan, atacante da Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF

A Fifa deve adiar o jogo da seleção brasileira contra a Noruega em uma hora no domingo. Por conta das condições climáticas, com risco de tempestade nos jogos das oitavas de final, a partida deve ter início às 18 horas, e não mais às 17 horas (horário de Brasília). A mudança ainda não é oficial, mas a CBF já está preparada para a mudança e trabalha com a possibilidade do jogo mais tarde.


O problema maior é na Cidade do México, onde México e Inglaterra vão definir uma vaga nas quartas de final. A partida estava marcada para 21 horas, mas será antecipada para 15 horas (horário de Brasília). Com a mudança, o confronto do Brasil também seria alterado e iniciaria às 18 horas, uma hora a mais em relação ao que estava definido. O risco de tempestade chega após uma semana de forte calor na América do Norte, com os termômetros atingindo máxima de 39 graus. No domingo, o calor dá uma trégua, mas com o risco de tempestade semelhante a do jogo da França com o Iraque na Filadélfia, cidade vizinha a que o Brasil vai jogar no fim de semana.


A Fifa ainda não oficializou a decisão, mas já comunicou aos países envolvidos sobre a ideia de adiar as partidas em uma hora. A expectativa é que o comunicado ocorra o mais rápido possível.

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