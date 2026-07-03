Casamento de Taylor Swift terá decoração que imita floresta e tapete de grama

Travis Kelce e Taylor Swift Charly Triballeau/AFP

A cantora Taylor Swift e o astro do futebol americano Travis Kelce transformaram a arena Madison Square Garden, em Nova York, em uma floresta artificial para a cerimônia de casamento dos dois, que deve acontecer neste final de semana.

De acordo com o site Page Six, a arena está sendo decorada com árvores e um tapete que parece grama.

A decoração, predominantemente verde e rosa, também tem sofás redondos brancos, mesas altas, bares e uma grande escadaria branca. Segundo o site, a cerimônia deve ser estender até as 2h de sábado. Estimativa conservadora sugere gastos totais de US$ 12 milhões com a cerimônia

Apesar da decoração imponente, é pouco provável que o público veja em detalhes o que se passou no casamento. Isso porque os noivos teriam proibido o uso de celulares durante a festa.

De acordo com o site TMZ, eles teriam impedido o uso dos aparelhos para evitar vazamentos de imagens e vídeos da cerimônia. A proibição valeria até mesmo para policiais que farão a segurança do evento.

Mais de 70 agentes de Nova York foram destacados para o ensaio e a cerimônia, trabalhando em turnos de oito horas e meia, com remuneração entre US$ 80 e US$ 90 por hora.

Somados os custos com supervisores, a operação deve ultrapassar US$ 160 mil (cerca de R$ 870 mil) em gastos com policiamento, de acordo com estimativas obtidas pelo site.

Já segundo informações publicadas pela Variety, o casamento da cantora deve reunir cerca de mil convidados em Nova York.

A publicação afirma que a celebração principal ocorrerá na arena multifuncional Madison Square Garden, após uma cerimônia reservada em outro ponto de Manhattan.

A lista de convidados incluiria nomes de peso da indústria do entretenimento e da música. Artistas como Selena Gomez, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran, as irmãs Haim, Jack Antonoff e Margaret Qualley estariam entre os convidados.