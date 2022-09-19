Claudia Raia anuncia gravidez aos 55 anos: "Sonho"

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello anunciam gravidez Crédito: Reprodução/Instagram

Claudia Raia está grávida. Aos 55 anos, a atriz fez o anúncio nas redes sociais. "Não é novidade nosso sonho de sermos pais! E não é que ele se realizou? Eu e Jarbas estamos grávidos! A família vai aumentar!", disse Claudia no Instagram.

Famosos comentaram na publicação da atriz e parabenizaram o casal. "Que incrível. Tudo de melhor pra vocês e pra família de vocês", escreveu o cantor Thiaguinho. "Parabéns, papais", postou o ator Carmo Dalla Vecchia. "Já tô chorando tudo de novo", brincou a atriz Fernanda Souza.

Este será o terceiro filho da atriz, o primeiro com o marido Jarbas Homem de Mello, 53. Ela é mãe de Enzo Celulari, de 25, e Sophia Raia, 19, fruto do casamento com o ator Edson Celulari, de 64.

Segundo Claudia, ela chegou a chamar a médica de louca ao receber a ordem de fazer um exame de sangue.

"Gente, vocês viram no feed, a notícia do ano. Eu tô que não me aguento, mas quero contar para vocês o babado todo, porque isso é que tem graça. Quando a médica me pediu um beta, o exame de sangue de gravidez, eu falei: 'Amor, você está bem louca. De onde que você tirou isso? Eu tenho 55 anos de idade". Aí ela falou: 'Mas eu preciso investigar porque todos as suas taxas estão diferentes, estão estranhas". O que que eu fiz?", iniciou ela.

Sem aguentar esperar o resultado, a atriz correu na farmácia para comprar um teste rápido.