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Claudia Raia pede perdão após falar da virgindade de Marisa Monte

Pedido veio pelas redes sociais, após atriz afirmar que Marisa Monte perdeu sua virgindade com o deputado estadual Alexandre Frota
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Julho de 2022 às 17:49

Claudia Raia
Claudia Raia Crédito: GNT
"Gente, errei ao fazer um comentário inadequado e errado da minha parte sobre uma artista que admiro tanto", disse a atriz por meio de uma série de Stories em sua conta do Instagram publicados nesta sexta-feira.
"Foi uma fala desnecessária e equivocada que não se justifica pela intenção de brincadeira. Fica aqui minha sincera desculpa e lição aprendida, porque assim a gente aprende."
A declaração polêmica foi feita no programa Saia Justa, do canal GNT, nesta quarta-feira (29). Foi uma resposta à frequente lembrança ao seu casamento com Frota na década de 1980, época em que ele era galã de novelas. "Só eu namorei o Alexandre Frota, só eu casei [com ele]. Marisa Monte perdeu a virgindade com Alexandre Frota. Então não fui só eu. Estou aqui só dividindo um pouco do peso", afirmou a atriz no programa.
O atual político filiado ao PSDB já havia revelado ano passado, em entrevista ao podcast "Love Treta", que namorou Marisa Monte após conhecê-la quando ela fazia a peça "Rocky Horror Show", de Miguel Falabella, no Rio de Janeiro em 1982.
Raia fez o comentário após uma das apresentadoras do programa, a atriz Luana Xavier, ter dito que era erroneamente associada à polêmica conhecida como "surubão de Noronha", uma série de boatos de que atores da Globo frequentariam uma pousada em Fernando de Noronha para fazer festas eróticas.

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