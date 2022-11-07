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Claudia Leitte improvisa música em desabafo após ser recebida com vaias em micareta

Cantora foi atração do Pré-Caju 2022, neste domingo (6), e fez improviso após ser recebida com vaias na Micareta Salvador 2022 na sexta-feira (5)
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 10:58

Claudia Leitte durante o Pré-Caju 2022
Claudia Leitte durante o Pré-Caju 2022 Crédito: Reprodução/Twitter
Após ser recebida com vaias na Micareta Salvador 2022 na última sexta-feira (4), Claudia Leitte foi atração no Pré-Caju 2022, em Sergipe, no domingo (6), e resolveu se pronunciar por meio de música sobre a polêmica envolvendo seu nome com política. No evento, ela improvisou um rap para desabafar o que estava sentindo sobre tudo que estava acontecendo.
"Eu não penso diferente de vocês / Eu quero amor, eu quero paz, eu quero as pessoas unidas / É por isso que sou cantora de carnaval / Eu quero promover encontros, felicidade / É por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite / Eu vou gritar o que Deus mandar eu dizer, o que Deus mandar eu falar, independente de vocês pensarem o que vocês quiserem porque eu não vivo de agradar / Eu vivo de servir para fazer vocês felizes", declarou Claudia.
Em outro momento, ela disse que é a favor apenas do amor. "O único símbolo que eu faço é esse aqui ó", disse a cantora fazendo um coração com as mãos.
Alguns fãs comemoraram a atitude de Claudia, outros nem tanto. "Esse é o melhor posicionamento que a cantora @ClaudiaLeitte poderia dar para o Brasil. Eu sempre soube que escolhi a pessoa certa para amar. Você é Vida, @ClaudiaLeitte", escreveu uma fã. "Tem que ser muito otária pra seguir gostando de Claudia Leitte", escreveu outro. Veja algumas reações ao rap de Claudia Leitte.

MOTIVAÇÃO

Durante a campanha eleitoral, Claudia foi rotulada como eleitora de Jair Bolsonaro (PL) após postar um stories em que mostrava em sua casa um abajur em formato de arma, uma Bíblia e uma foto dela em família. Após ter sido alvo de ataques nas redes sociais, ela negou envolvimento político nas postagens.
“Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos”, escreveu a artista no Twitter.
Pouco tempo depois, Claudia voltou a ser assunto nas redes quando fãs descobriram que ela começou a seguir o cantor gospel André Valadão, apoiador de Bolsonaro.
Ao ser anunciada como atração da Micareta Salvador 2022 - evento voltado para o público LGBTQIA+, a cantora foi alvo de protestos pedindo a sua retirada do line-up. No dia da apresentação na micareta, a cantora foi recebida com vaias e chegou a dizer que todos vivem em um ambiente democrático. "Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem", disse a artista.

CONFIRA O QUE CLAUDIA IMPROVISOU NO PRÉ-CAJU 2022

"Nesse mundo tem lugar pra todo mundo / Eu posso pensar, eu posso ser quem vai ajuntar / Quem vai fazer você se conhecer / Você conhecer alguém
Eu não gosto, eu não quero jamais afastar / Eu não quero, eu não posso jamais desunir / É óbvio, eu estou feliz, eu estou aqui / Depois de 20 anos, eu estou aqui
Eu não penso diferente de vocês / Eu quero amor, eu quero paz, eu quero as pessoas unidas / É por isso que sou cantora de carnaval / Eu quero promover encontros, felicidade / É por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite / Eu vou gritar o que Deus mandar eu dizer, o que Deus mandar eu falar, independente de vocês pensarem o que vocês quiserem porque eu não vivo de agradar / Eu vivo de servir para fazer vocês felizes
Eu quero promover sorrisos / Eu quero fazer o carnaval / Eu quero ver gente se abraçando, o que tem de mal? / Eu estou viva, tenho sangue nas veias, tenho um sorriso para declarar o meu amor e o meu lugar / Ao invés de qualquer símbolo / Ao invés de qualquer um / Eu escolho amar / Pode parecer utopia, clichê / Eu não estou nem aí, eu só quero amar
O único símbolo que eu faço é esse aqui ó / Porque homens são vários, mas o amor não erra / E foi ele que nos escolheu para que a gente se encontrasse, para que a gente cantasse, para que a gente vivesse numa democracia e pudesse dizer o que a gente quer dizer / Por isso eu fico em silêncio / Não porque eu me sucumbi a nada / Mas porque eu queria ouvir vocês falaram o que vocês acreditam / Porque eu quero me inspirar no que vocês acreditam / Porque eu acredito no que vocês acreditam / No amor"

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