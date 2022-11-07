Claudia Leitte improvisa música em desabafo após ser recebida com vaias em micareta

Claudia Leitte durante o Pré-Caju 2022 Crédito: Reprodução/Twitter

Após ser recebida com vaias na Micareta Salvador 2022 na última sexta-feira (4) , Claudia Leitte foi atração no Pré-Caju 2022, em Sergipe, no domingo (6), e resolveu se pronunciar por meio de música sobre a polêmica envolvendo seu nome com política. No evento, ela improvisou um rap para desabafar o que estava sentindo sobre tudo que estava acontecendo.

"Eu não penso diferente de vocês / Eu quero amor, eu quero paz, eu quero as pessoas unidas / É por isso que sou cantora de carnaval / Eu quero promover encontros, felicidade / É por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite / Eu vou gritar o que Deus mandar eu dizer, o que Deus mandar eu falar, independente de vocês pensarem o que vocês quiserem porque eu não vivo de agradar / Eu vivo de servir para fazer vocês felizes", declarou Claudia.

Em outro momento, ela disse que é a favor apenas do amor. "O único símbolo que eu faço é esse aqui ó", disse a cantora fazendo um coração com as mãos.

Após ficar estarrecida com seus minions de abadá gritando por Lula em micareta, Claudia Leitte improvisa rap-pregação para tentar conter danos: "é por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite, eu vou gritar o que Deus mandar eu dizer". pic.twitter.com/R0N8l7oWfA — BCharts (@bchartsnet) November 7, 2022

Alguns fãs comemoraram a atitude de Claudia, outros nem tanto. "Esse é o melhor posicionamento que a cantora @ClaudiaLeitte poderia dar para o Brasil. Eu sempre soube que escolhi a pessoa certa para amar. Você é Vida, @ClaudiaLeitte", escreveu uma fã. "Tem que ser muito otária pra seguir gostando de Claudia Leitte", escreveu outro. Veja algumas reações ao rap de Claudia Leitte.

Esse é o melhor posicionamento que a cantora @ClaudiaLeitte poderia dar para o Brasil.

Eu sempre soube que escolhi a pessoa certa para amar.

Você é Vida, @ClaudiaLeitte! ❤️ #claudialeitte #precaju pic.twitter.com/yHJUnUIb1V — Dilene Monteiro (@DileneMonteiro) November 7, 2022

Quando alguém me perguntar porque eu amo tanto essa mulher, vou mostrar esse vídeo! Obrigada @ClaudiaLeitte, eu te amo ❤️ pic.twitter.com/IUOBb44VGL — Nina ? (@ninaamancio_) November 7, 2022

rap-pregação da Claudia Leitte em novembro de 2022 pic.twitter.com/n4O32Tz128 — Bruna (@goncalvess_b) November 7, 2022

Tem que ser mto otaria pra seguir gostando de claudia leitte — Cavalona 1️⃣3️⃣ (@naotemquemdiga) November 7, 2022

Estão chamando a Claudia Leitte de Damares do Axé pic.twitter.com/QARZ97SQ2X — Wellington Oliveira (@well_author) November 7, 2022

MOTIVAÇÃO

Durante a campanha eleitoral, Claudia foi rotulada como eleitora de Jair Bolsonaro (PL) após postar um stories em que mostrava em sua casa um abajur em formato de arma, uma Bíblia e uma foto dela em família. Após ter sido alvo de ataques nas redes sociais, ela negou envolvimento político nas postagens.

“Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos”, escreveu a artista no Twitter.

Ao ser anunciada como atração da Micareta Salvador 2022 - evento voltado para o público LGBTQIA+, a cantora foi alvo de protestos pedindo a sua retirada do line-up . No dia da apresentação na micareta, a cantora foi recebida com vaias e chegou a dizer que todos vivem em um ambiente democrático. "Vocês estão na Micareta Salvador 2022, estamos na Bahia, e vivemos em uma democracia. Eu estou aqui para servi-los com todo amor. Que Deus guie nosso trio do início ao fim, com tudo que vocês merecem", disse a artista.

CONFIRA O QUE CLAUDIA IMPROVISOU NO PRÉ-CAJU 2022

"Nesse mundo tem lugar pra todo mundo / Eu posso pensar, eu posso ser quem vai ajuntar / Quem vai fazer você se conhecer / Você conhecer alguém

Eu não gosto, eu não quero jamais afastar / Eu não quero, eu não posso jamais desunir / É óbvio, eu estou feliz, eu estou aqui / Depois de 20 anos, eu estou aqui

Eu não penso diferente de vocês / Eu quero amor, eu quero paz, eu quero as pessoas unidas / É por isso que sou cantora de carnaval / Eu quero promover encontros, felicidade / É por isso que eu não vou gritar o que todo mundo quer que eu grite / Eu vou gritar o que Deus mandar eu dizer, o que Deus mandar eu falar, independente de vocês pensarem o que vocês quiserem porque eu não vivo de agradar / Eu vivo de servir para fazer vocês felizes

Eu quero promover sorrisos / Eu quero fazer o carnaval / Eu quero ver gente se abraçando, o que tem de mal? / Eu estou viva, tenho sangue nas veias, tenho um sorriso para declarar o meu amor e o meu lugar / Ao invés de qualquer símbolo / Ao invés de qualquer um / Eu escolho amar / Pode parecer utopia, clichê / Eu não estou nem aí, eu só quero amar