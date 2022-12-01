Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Christine McVie, da banda Fleetwood Mac, morre aos 79 anos

Vocalista e tecladista fez sucesso com as faixas ‘Don’t Stop’ e ‘You Make Loving Fun’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 11:22

A vocalista Christine McVie no Radio City Music Hall em Manhattan, Nova York, em 2018
A vocalista Christine McVie no Radio City Music Hall em Manhattan, Nova York, em 2018 Crédito: Reuters/Folhapress
Christine McVie, vocalista, tecladista e compositora da banda britânica Fleetwood Mac, morreu nesta quarta-feira, 30, aos 79 anos. A informação foi veiculada nas redes sociais da artista e do grupo musical.
Sem dar mais detalhes da causa da morte, a família de Christine revelou que ela morreu devido a uma "doença repentina". Segundo comunicado, ela estava internada em um hospital e morreu "pacificamente".
"É com dor no coração que informamos a morte de Christine. Ela morreu pacificamente no hospital na manhã de hoje, após uma doença repentina. Ela estava acompanhada de sua família. Pedimos que respeitem a privacidade da família neste momento extremamente doloroso", disse o texto.
A banda também se pronunciou sobre o luto: "Não há palavras para descrever nossa tristeza pela morte de Christine McVie. Ela era verdadeiramente única, especial e talentosa além da conta. Ela era a melhor musicista que alguém poderia ter em sua banda e a melhor amiga que alguém poderia ter em sua vida".
A artista britânica fez parte do Fleetwood Mac entre 1970 e 1988 e de 2014 até os dias atuais. Christine McVie fez sucesso com as faixas Don’t Stop e You Make Loving Fun.

Veja Também

Morre Irene Cara, voz dos hits dos filmes 'Flashdance' e 'Fame', aos 63 anos

Erasmo Carlos, o Tremendão, morre aos 81 anos

Morre Pablo Milanés, cantor cubano e compositor de 'Yolanda', aos 79 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Obituário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Cabo Hilario Antonio Nunes Loureiro Juniro; soldado Filipe Gonçalves Vieira; sargento Valfrir do Carmo Carreiro; soldado Eduardo Ferro Coradini; soldado Edson Luiz da Silva Verona; e aluno soldado Lucas Nogueira Oliveira
Justiça suspende 6 PMs por omissão ao verem colega matar casal de mulheres em Cariacica
Sem planejamento sucessório, herança pode virar dor de cabeça e prejuízo para a família
'Skin in the game': por que planejar a sucessão patrimonial evita um segundo luto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados