Chris Gauthier, ator de Smallville e Supernatural, morre aos 48 anos Crédito: Reprodução

O ator Chris Gauthier, 48, morreu na última sexta-feira (24). A causa da morte não foi divulgada. Segundo o site TMZ, a família informou a morte de Gauthier, que estava doente, na última sexta-feira (24).

Pelas redes sociais, colegas de trabalho de Gauthier lamentaram a morte do ator. "Gauthier era a própria definição de ator de personagens e não um ator com um nome que alguém pudesse conhecer, mas aquele cuja simples presença era capaz de despertar o interesse de qualquer pessoa", escreveu Chad Colvin.

"Descanse em paz, Chris! Estou de coração partido! Meu amor e pensamentos vão para Erin e os meninos! Você fará falta, irmão! Você era o verdadeiro Capitão [Gancho]", escreveu na rede social o ator Colin O'Donoghue.