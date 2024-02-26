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Chris Gauthier, ator de Smallville e Supernatural, morre aos 48 anos

Causa da morte não foi divulgada. Segundo o site TMZ, a família informou a morte de Gauthier, que estava doente, na última sexta-feira (24)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 10:37

Chris Gauthier, ator de Smallville e Supernatural, morre aos 48 anos
Chris Gauthier, ator de Smallville e Supernatural, morre aos 48 anos Crédito: Reprodução
O ator Chris Gauthier, 48, morreu na última sexta-feira (24). A causa da morte não foi divulgada. Segundo o site TMZ, a família informou a morte de Gauthier, que estava doente, na última sexta-feira (24).
Pelas redes sociais, colegas de trabalho de Gauthier lamentaram a morte do ator. "Gauthier era a própria definição de ator de personagens e não um ator com um nome que alguém pudesse conhecer, mas aquele cuja simples presença era capaz de despertar o interesse de qualquer pessoa", escreveu Chad Colvin.
"Descanse em paz, Chris! Estou de coração partido! Meu amor e pensamentos vão para Erin e os meninos! Você fará falta, irmão! Você era o verdadeiro Capitão [Gancho]", escreveu na rede social o ator Colin O'Donoghue.
Gauthier deixa a esposa e dois filhos. O artista ficou conhecido por participar de séries como Smallville, Once Upon a Time, Supernatural e Eureka.

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