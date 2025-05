Manchester

Chris Brown é preso no Reino Unido por agressão

Cantor chegou na tarde de ontem ao país para cumprir uma agenda de dez apresentações por lá

A detenção se deu por volta das 2h da madrugada, no hotel de luxo The Lowry. De acordo com o jornal The Sun, Brown chegou na tarde de ontem ao país para cumprir uma agenda de dez apresentações por lá.>